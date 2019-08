In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Agosto | All’angolo – Conte in Senato non oggi | ma

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Agosto : Prima sberla a Salvini : nasce la maggioranza M5S-Pd-LeU : In trincea Senato, primo voto anti-Lega M5S, Pd e Leu vanno insieme Nuovo round – Nella riunione dei capigruppo emerge l’asse contro Salvini. Oggi in aula si decide il calendario: Conte non andrà in Parlamento Prima di lunedì 20 Agosto di Ilaria Proietti e Tommaso Rodano Vuoti poteri di Marco Travaglio Ieri colui che si credeva (e veniva descritto come) il padrone del vapore ha definitivamente perso il controllo della situazione. I ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Agosto : Il segretario - sempre più solo nella richiesta di votare a ottobre - apre a un nuovo governo di legislatura “se lo chiede Mattarella” : Psicodramma Golpe renziano nel Pd. Zingaretti resiste, ma “teme” Mattarella Scissione – L’ex premier, pur di evitare le elezioni, schiera i gruppi parlamentari contro il segretario di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Transennate le piazze. “Forza Italia, il rinnovamento del partito. Gli azzurri studiano la mobilitazione di FerrAgosto” (il Giornale, 6.8). In una cabina dei Bagni Silvio. Transennate le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Agosto : Salvini l’ha pestata grossa. Tempi lunghi – E i social : “Traditore” : Pazza crisi Lodo Grasso al Senato: Lega sola sulla sfiducia Palazzo Madama – Domani si decide la data per il dibattito sul governo: 13 o 20 Agosto? L’ex presidente del Senato propone alle opposizioni di disertare l’aula di Ilaria Proietti L’amico del Cazzaro di Marco Travaglio Vuoi vedere che il Cazzaro Verde, da tutti dipinto come un genio della politica, l’ha pestata grossa? Tre giorni dopo la genialata di buttar giù il governo in ...

Morandi : 1967 - le carte segrete sul ponte malato. Dalle crepe alle stranezze del collaudo : l’inchiesta di “Sherlock” domenica in Edicola : Fotografie in bianco e nero. Fascicoli sbiaditi scritti a macchina e a mano negli anni ‘60 in cui si parla di fessurazioni, di deformazioni, di sprofondamenti. E poi collaudi da effettuare utilizzando mezzi più leggeri di quelli previsti. È tutto scritto nel fascicolo sul ponte Morandi da mezzo secolo conservato negli archivi della società costruttrice Condotte. domenica il Fatto Quotidiano ne svelerà in esclusiva il contenuto nella seconda ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Agosto : l’Italia fra conte e Salvini. Il premier sempre più popolare : Summit – Il vertice Di Maio “richiama” i big. Ma ora al bivio c’è il Pd Il capo dei 5Stelle raduna Casaleggio, Di Battista e altri maggiorenti e promette “collegialità”. Si punta sul taglio dei parlamentari. Ma le offerte dei dem agitano: “Rischiamo” di Luca De Carolis Niente pastrocchi di Marco Travaglio Nella crisi più pazza del mondo, capita anche questo: che il cazzaro primigenio, Renzi, auspichi la cosa più sensata mai ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Agosto : Il coniglio. Il leghista vuol votare - ma non osa spiegare perché : non trova pretesti : Crisi d’estate E Conte sparò su Salvini: “Tu in spiaggia, io lavoro” Verso il voto – Il premier, benedetto da Mattarella, rifiuta il diktat del Carroccio e non si dimette. Sarà alle Camere probabilmente il 20 Agosto, poi le consultazioni di Luca De Carolise Fabrizio d’Esposito Senza un perchè di Marco Travaglio Riuniti davanti a un treno di mojito, Salvini e i suoi social-geni simpaticamente ribattezzati “Bestia” compulsano lo ...

In Edicola sul Fatto del 8 agosto : Tav in senato - crisi da ammucchiata. Il partito degli affari batte il M5S : Trionfa l’alleanza pro Tav. E poi la Lega apre la crisi In senato il Carroccio vota tutte le mozioni a favore con Pd, Fi e Meloni (bocciata quella dei 5 Stelle) e dà il preavviso di sfratto agli alleati di Ilaria Proietti Morituri te salutant di Marco Travaglio Rileggere Montanelli è sempre un ottimo esercizio, perché è morto 18 anni fa, ma è più vivo e attuale che mai. Il 28 agosto 1994, cioè 25 anni fa, scriveva questo sul primo governo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Agosto : Salvini va col Pd : è crisi. Il leghista dà lo sfratto ai 5 Stelle - demolendo le loro 3 leggi-simbolo : Terrorizzati/1 Il Partito degli Affari Pd-FI: sì al Tav per scansare le urne In Senato – I renziani, pur di evitare le elezioni, spingono i dem a non lasciare l’aula: “Siamo contro chi non vuole l’opera”. La Lega minaccia: votiamo le mozioni “pro” di Ilaria Proietti Oggi o mai più di Marco Travaglio Uno dei leader No Tav, Alberto Perino, continua a ripetere che i 5Stelle sono traditori e la loro mozione in Senato contro il Tav “è una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Agosto : Il leader del Carroccio apre la campagna contro la mala politica del Mezzogiorno - ma poi si riempie di impresentabili pieni di guai con la giustizia : Tutti al mare Il beach tour di Matteo: pulirà le spiagge dai suoi indagati? Cazzaro verde – Il ministro dell’Interno girerà il Sud per cacciare i ladri. Ma da Roma in giù la Lega ha Fatto il pieno di impresentabili di Tommaso Rodano Brigante e mezzo di Marco Travaglio Ieri, con la fiducia all’orribile decreto Sicurezza-bis, i 5Stelle hanno pagato l’ultima cambiale a Salvini. Se sia l’ultima in ordine di tempo o in assoluto, lo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Agosto : Il Gattopardo si tiene i vitalizi. Assegni da 5 mila euro al mese per gli ex deputati in barba alla legge : Palermo Il Gattopardo non molla: “I vitalizi non si toccano” L’Assemblea siciliana è andata in ferie senza fare il ricalcolo previsto dalla legge. Assegni fino a 5 mila euro al mese agli ex deputati di Lorenzo Giarelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Fregature. “Salvini sbotta: è un testo da gattopardi, i 5Stelle si sono fatti fregare dai magistrati del ministero” (Corriere della sera, 1.8). Per non farsi fregare, potevano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Agosto : Il Pd riesce a litigare pure sulle mozioni per cacciare Salvini : Il doppione Oltre il ridicolo: il Pd litiga anche sui no al leghista Petizione anche della segreteria. L’ex premier stoppa la raccolta firme per cacciare il ministro. Che si diverte su Twitter: “Geniali” di Salvatore Cannavò La Flat Tav di Marco Travaglio Mi scuso con i lettori per la nostra scelta eccentrica di aprire anche ieri la prima pagina con una notizia, anziché con l’ultima minchiata espettorata da Salvini spiaggiato con la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Agosto : Il grande bluff. Sorpresa : il Cipe non ha mai approvato il piano “light” di Delrio : Il dossier Tav, la linea italiana “low cost” è un fantasma: il rebus dei costi La storia – Il taglio della spesa per la tratta nazionale da 5 a 1,9 miliardi non è mai stato approvato dal Cipe. Finora stanziate solo briciole di Luca De Carolise Carlo DI Foggia La comica finale di Marco Travaglio Ormai a parlare di Forza Italia si rischia il vilipendio di cadavere. Però con questo caldo bisogna pure svagarsi un po’. Non so se avete ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Agosto : Caso rubli – La svolta nell’inchiesta di Milano : rubligate: “Due incontri prima del Metropol” Lo sostengono i pm: l’affare del petrolio fu discusso prima sia Roma che a Mosca di Davide Milosa Il Codice Papeete di Marco Travaglio Chissà chi è il giureconsulto che, sul bagnasciuga del Papeete Beach, equivalente leghista delle Frattocchie comuniste, sta erudendo il pupo Matteo sui temi della giustizia. Probabilmente il bagnino, il gelataio, o il ragazzo del cocco. L’altroieri in una ...