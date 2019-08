Teo Mammucari e Ilary Blasi si divertono al ristorante facendo karaoke

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di lunedì 12 agosto 2019) Un simpaticotutto da ridere quello in cui si sono divertiti Teoalla cena per il compleanno del conduttore in undi Sabaudia. Lui prova a coinvolgere lama i numerosi tentativi non vanno a buon fine: sbaglia parole e intonazione, tra le prese in giro di Teo e le risate generali.è seduta con la sua famiglia al tavolo del capitano, o dei raccomandati” come lo chiama il festeggiato, ela invita ad intonare l’inizio di “Nel blu dipinto di blu”. Lei canta con voce suadente: “Penso che un giorno così non ritorni mai più”, ma lui la stoppa subito: “Ha stonato come non s’è mai sentito”. Il bello viene quando provano a duettare sulle note di “Ti lascerò” di Anna Oxa e Fausto Leali, con risultati deludenti. “E’ imbarazzante sta cosa”, commenta Teo ...

