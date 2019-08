Dentro l’estate della Hunziker | che cosa piace davvero a Michelle

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 12 agosto 2019), una foto per l'estate, una foto per l'estate, una foto per l'estate, una foto per l'estate, una foto per l'estate, una foto per l'estate, una foto per l'estate, una foto per l'estate, una foto per l'estate, una foto per l'estateMentre la maggior parte dei Vip si rilassa al mare tra tuffi e pennichelle sotto il sole,scarpina nel verde delle Dolomiti con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole, 5 anni e Celeste, 4. Perché è convinta, come ha spiegato postando su Instagram una fotofamigliola impegnata in un’escursione, che la montagna sia per le sue bambine un’ottima maestra di vita. A dire il vero le piccole, una in braccio, l’altra a cavallo di papà Tommaso, non ...

Linkiesta : In Spagna Sanchez ha aperto allo scambio di energia prodotta da rinnovabili nei condomini e dentro i quartieri. In… - seemeinvcrown : Pulisco casa ogni benedetta mattina, oggi non ce l'ho fatta per via del caldo ma mia madre se n'è uscita con 'Non f… - albachiara64141 : RT @AlessiaSLorenzi: Quando il mare ce l'hai dentro, ovunque andrai ti seguirà. Che sia inverno o estate, il suo richiamo non si ferma. Il… -