Lutto nello sport | muore la pallavolista Federica De Biasi Da 5 anni combatteva contro

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2019) “A volte vorrei mollare, ma non dimentico mai perché ho iniziato questa battaglia. Ogni tanto mi siedo ma non mi arrendo”. Scriveva cosìDein un suo post su Instagram. Eraprima alla squadra di Fratte e poi nel Loreggia Volley. Cinquefa la triste scoperta: era malata di leucemia. Ha combattuto con le unghie e con i denti, come faceva in mezzo al campo, ma alla fine si è arresa. Proprio a ridosso del suo compleanno. Perché tra poco, il 24 agosto, avrebbe spento le candeline. Invece la notte scorsa si è spenta in provincia di Padova, precisamente a Santa Giustina in Colle. A diffondere la notizia papà Gastone e mamma Mariarosa Pegoraro che insieme alle sorelle Greta, Valeria e Aurora formavano la sua famiglia. La commozione è grande in tutta la comunità ma anche nel mondo dello, doveera apprezzata, stimata e amata da tutti. Continua a ...

