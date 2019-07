Maria Monsè sarò mamma bis con la fecondazione assistita

Fonte : people24.myblog

(Di martedì 30 luglio 2019) La showgirlin un’ intervista fatta al giornale ‘Grand Hotel’, ha confessato il sogno di diventareper la seconda volta. Laè diventata l’idolo del web per i suoi siparietti assieme all’adorata Perlaè disposta a ricorrere anche alla procreazioneper donare, alla figlia, un fratellino o una sorellina: “Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino. Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la”. Lanon teme le conseguenze fisiche, ormonali e psicologiche di un percorso alternativo ad una gravidanza tradizionale. La ...

