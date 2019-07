Maltempo Roma | Protezione Civile al lavoro dalla serata di ieri

Fonte : romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2019)diCapitale aldi. Alle 10.30 gran parte degli interventi risolti o in via di risoluzione Sono stati 66 gli interventi effettuatidiCapitale per far fronte ai danni causati daldi questa notte, che ha colpito tutta la città e in particolare le zone Nord, Nord Ovest, Est e il litorale. Di questi interventi 45 hanno riguardato criticità per allagamenti, dei quali 18 sono stati risolti; altri 21 interventi sono legati a caduta di rami e alberi, e di questi 13 sono stati già risolti. Per fare fronte alle criticità sono state allertate40 associazioni di volontariato dotate di idrovore e motopompe. La macchina dellacapitolina si è messa in moto già da, appena diramata l’allerta meteo. Si è subito attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, presso la ...

