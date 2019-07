Recuperato da un elicottero Cassardo | l' alpinista torinese ferito in Pakistan

Fonte : lastampa

(Di lunedì 22 luglio 2019) Operazione all’alba a seimila metri. I soccorritori: «E’ stato un miracolo». Ora scenderà a piedi insieme ai colleghi

repubblica : Alpinista Cassardo precipitato in Pakistan, l'elicottero lo ha recuperato [news aggiornata alle 05:14] - repubblica : Alpinista Cassardo precipitato in Pakistan, l'elicottero lo ha recuperato [news aggiornata alle 04:59] - Agenzia_Ansa : Recuperato l'alpinista piemontese ferito in Pakistan. E' su un elicottero verso Skardu. A dare la notizia il compag… -