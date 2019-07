Hockey prato | Europei 2019 | i convocati dell’Italia per la Pool B di Cambrai

Hockey prato : Nazionale maschile in formissima. Tre vittorie in tre test match con la Polonia : Continuano ad arrivare ulteriori conferme, se mai ce ne fosse stato bisogno. Le prestazioni fatte vedere a Kuala Lumpur nelle Finals Series in terra malese non sono state un’eccezione. La Nazionale maschile di Hockey su prato sta lavorando bene e sta crescendo davvero tanto: ormai sembra aver fatto uno step importante in avanti. In questi giorni i ragazzi guidati da Roberto Da Gai sono in Polonia per preparare l’Europeo di Pool B e ...

Hockey prato - Europei under 21 2019 : i convocati e le convocate. Entrambe le Nazionali azzurre vogliono la Pool A : Non solo Nazionali maggiori. Si infiamma l’estate in chiave Hockey su prato: dalla prossima settimana in programma gli Europei under 21 di Pool B sia per gli uomini che per le donne, con le due squadre italiane pronte a mettersi in mostra. L’obiettivo, viste le performance recenti, non può che essere quello di raggiungere la massima serie, la Pool A. Le ragazze guidate da Roberto Carta saranno impegnate in Turchia, ad Antalya, da ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : l’Italia chiude al terzo posto - battuto il Sudafrica 3-1 : Il pronto riscatto è arrivato. Dopo la partita da dimenticare di ieri, con la cocente delusione per la sconfitta con il Canada in semifinale (addirittura 7-0 per le nordamericane), si rialza la Nazionale femminile di Hockey su prato nelle Series Finals di Valencia. Le azzurre sono scese in campo oggi per la finalina terzo e quarto posto, aggiudicandosela per 3-1 contro il Sudafrica. Da ricordare che nel girone le africane avevano sconfitto ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : Italia mai in partita - Canada devastante. 7-0 - non arriva la finale per le azzurre : Una cocente delusione, sia andando a vedere il risultato che la prestazione. La Nazionale di Hockey su prato al femminile non entra praticamente in partita nella sfida delle semifinali delle Series Finals di Valencia con il Canada ed esce sconfitta addirittura per 7-0. Un match davvero a senso unico, con le nordamericane, reduci dal primo posto nel Girone A, che hanno dominato in lungo e in largo, scherzando anche a tratti le Italiane. ...

LIVE Italia-Canada 0-0 Hockey prato femminile - Final Series in DIRETTA : le azzurre si giocano l’accesso ai play-off per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Squadre in campo tra circa 10′, inni nazionali e si comincia. 16.30 È il remake della partita che abbiamo vissuto a LIVEllo maschile qualche settimana fa in quel di Kuala Lumpur: i ragazzi di Roberto Da Gai stupirono gli addetti ai lavori ma non riuscirono nella clamorosa impresa. 16.29 Le azzurre infatti affrontano il Canada nella semiFinale delle Finals Series di Valencia, che ...

LIVE Italia-Canada Hockey prato femminile - Final Series in DIRETTA : le azzurre si giocano l’accesso ai play-off per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semiFinale delle Series Finals di hockey su prato femminile in quel di Valencia. A sfidarsi nella prima partita di giornata (l’altra vedrà impegnate Spagna e Sudafrica), alle 16.45, saranno Italia e Canada. In palio, oltre all’accesso alla Finalissima, c’è soprattutto il pass per quanto riguarda lo spareggio in chiave Tokyo 2020: ...

Italia-Canada Hockey prato femminile - Semifinale Series Finals 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Non è una semplice Semifinale, è l’obiettivo di queste Finals Series 2019 di Valencia per la Nazionale femminile di hockey su prato. Le azzurre guidate da Roberto Carta oggi infatti scendono in campo nella località spagnola per sfidare il Canada nel penultimo atto: in palio, oltre che alla finale del torneo, c’è soprattutto il pass per quanto riguarda lo spareggio olimpico in chiave Tokyo 2020. Per continuare a sognare i Cinque ...

Hockey prato femminile - Finals Series 2019 : domani le semifinali - Italia-Canada vale il pass per lo spareggio olimpico! : Percorso praticamente perfetto, con una sola piccola difficoltà nei gironi con il Sudafrica: tre vittorie (tutte piuttosto nette) in quattro partite per la Nazionale femminile di Hockey su prato che ha centrato l’obiettivo minimo di queste Finals Series di valencia. Le azzurre hanno infatti guadagnato la semifinale: domani si giocheranno con il Canada l’accesso all’ultimo atto di questa manifestazione iberica. In palio però ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : tutto facile per l’Italia - 4-1 alla Bielorussia. Domani semifinale con il Canada : tutto facile per la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile: le azzurre, impegnate nei quarti di finale delle Series Finals di Valencia 2019, sono riuscite a superare lo scoglio Bielorussia, imponendosi per 4-1 e raggiungendo le semifinali. Domani una sfida fondamentale: le ragazze guidate da Roberto Carta se la vedranno con il Canada, numero 21 del ranking FIH (italiane che sono 17me). Le nordamericane a sorpresa si sono imposte nella ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : azzurre ai quarti con la Bielorussia - vincere per andare a sfidare il Canada in chiave Tokyo : Un successo convincente quello arrivato ieri, che ha scacciato tutto l’amaro in bocca che era rimasto per la sconfitta, anche immeritata a tratti, con il Sudafrica. La Nazionale femminile di Hockey su prato chiude con una vittoria il proprio girone alle Series Finals di Valencia e agguanta ovviamente il pass per i quarti di finale: il 4-1 netto rifilato ieri al Galles vale la seconda piazza nel raggruppamento. Le azzurre ora torneranno in ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : Italia straripante! Galles battuto - si vola ai quarti : Un vero e proprio dominio. La risposta giusta che ci voleva dopo la brutta battuta d’arresto con il Sudafrica. La Nazionale femminile di Hockey su prato si esalta nell’ultima giornata della fase a gironi delle Series Finals 2019 di Valencia e batte per 4-1 il Galles. Agguantato dunque ufficialmente il secondo posto nel raggruppamento (Italia al momento prima, ma il Sudafrica batterà con certezza la Thailandia): saranno quarti di ...

Italia-Galles Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Già un momento importante per la Nazionale femminile di hockey su prato, nelle Series Finals in programma in quel di Valencia (Spagna). Le azzurre sfidano il Galles nell’ultimo incontro del raggruppamento e l’obiettivo è assolutamente quello di vincere per evitare di affrontare le padrone di casa iberiche nei quarti di finale, dopo la sconfitta arrivata due giorni fa con il Sudafrica. Le porte della semifinale diretta sono infatti ...