Marina Militare | la Portaerei Cavour ha fatto ingresso nel bacino di Taranto GALLERY

Marina Militare - palombari del Comsubin neutralizzano altri 50 ordigni esplosivi nelle acque di Sardegna - Sicilia e Puglia [FOTO e VIDEO] : Dal 12 al 19 luglio 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso i Nuclei SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, La Maddalena e Taranto hanno concluso diverse operazioni subacquee nelle acque della Sicilia, della Sardegna e della Puglia attraverso le quali sono stati neutralizzati 50 pericolosi ordigni esplosivi. In Sicilia il ...

Marina Militare : la nave Scuola Palinuro in sosta a Pantelleria : La sera di giovedì 18 luglio, la nave Scuola Palinuro della Marina Militare sarà ormeggiata nel porto di Pantelleria dove resterà in sosta fino al giorno 20 luglio 2019. L’unità è impegnata nella 55ª Campagna d’Istruzione ed attualmente sono presenti a bordo gli allievi Volontari in Ferma Prefissata quadriennale (VFP4) della categoria Nocchiere di Porto. I quarantaquattro frequentatori, durante la loro permanenza a bordo, completeranno le ...

Migranti - Salvini dopo vertice di governo : “Controlli preventivi della Marina Militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...

Migranti - sbarco a Taranto : in 83 arrivano sull’isola dove c’è la base della Marina Militare. Gli scafisti riescono a fuggire : Sono sbarcati sulla prima isola che hanno trovato seguendo la rotta senza immaginare che in realtà si trattava di una base della Marina Militare. Sono 83 tutti di origine pakistana, i Migranti arrivati nelle scorse ore a San Pietro, una delle due piccole isole Cheradi che si trovano a qualche chilometro di distanza da Taranto. Non un’isola qualunque, ma una base della Marina nella quale, oltre alle strutture riservate della forza armata, è ...

Marina Militare - nomina del governo in extremis : l’ex capo degli incursori Cavo Dragone nuovo capo di Stato maggiore : L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è il nuovo capo di Stato maggiore della Marina Militare. E’ Stato il consiglio dei ministri ad approvare la nomina su proposta della ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Una nomina in extremis: la cerimonia di avvicendamento tra l’attuale comandante Valter Girardelli e il suo successore era stata già fissata per domani, venerdì 21. Cavo Dragone, ammiraglio di squadra da tre anni, finora è Stato ...

La nave anfibia San Giusto della Marina Militare in sosta ad Augusta : Dal 14 al 16 giugno la nave anfibia San Giusto della Marina Militare sosterà nel porto di Augusta, per la seconda tappa della campagna d’Istruzione dei 48 allievi del corso Aithér della Scuola Navale Militare Francesco Morosini. Durante la sosta gli allievi saranno impegnati in molteplici attività ed eventi programmati anche in occasione della regata velica “V trofeo velico MARISICILIA CUP” e “XIII edizione trofeo velico XIFONIO CUP”. La ...

Marina Militare : intervento dei palombari in Sicilia - neutralizzata bomba d’aereo tedesca da 500 kg [FOTO e VIDEO] : Dal 10 al 11 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea nelle acque di Portopalo di Capo Passero (SR) attraverso la quale è stata neutralizzata una bomba d’aereo risalente al secondo conflitto mondiale. L’intervento d’urgenza ...

Marina Militare : dal 13 al 16 giugno la nave scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania : Dal 13 al 16 giugno nave scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania dopo un’assenza durata ben 9 anni. Per l’occasione, giovedì 13 giugno, alle ore 11.00, il comandante del veliero, capitano di vascello Stefano Costantino, terrà una conferenza stampa a bordo per presentarlo e per far conoscere le attività che lo vedranno protagonista durante la sosta nel porto siciliano. La “nave più bella del mondo”, come viene definita da molti, dopo la ...

Giornata della Marina Militare - Mattarella : “Testimone di cultura dell’Italia e dei valori della Costituzione” : “Le navi ed il personale della Marina Militare nell’assolvimento dei compiti istituzionali, operano, in Italia e all’estero, come avviene ad esempio con l’operazione Atalanta dell’Unione europea, nel contrasto alla pirateria, e con Mare sicuro, nella lotta contro il terrorismo internazionale e per la protezione delle linee di comunicazione e delle infrastrutture nazionali in mare aperto, testimoniando, contemporaneamente, la cultura ...

Colle : Marina Militare risorsa per Paese : 10.08 Nel suo messaggio per la Giornata della Marina Militare, il presidente Mattarella ricorda "abnegazione e competenza" di uomini e donne della Marina, "componente qualificata", e "uno degli assetti di eccellenza" delle forze armate italiane. "Il mare -ricorda Mattarella- è sempre più una dimensione strategica" e le nostre navi operano "nel contrasto alla pirateria,contro il terrorismo internazionale,testimoniando contemporaneamente la ...

Sergio Mattarella celebra la Marina Militare : “Salvare vite umane è un prestigio per l’Italia” : "Il salvataggio di vite in mare, verificatosi con molta intensità negli ultimi anni, è motivo di prestigio per l'Italia": così si è espresso Sergio Mattarella nelle celebrazioni per la Festa della Marina, ricevendo al Quirinale una delegazione del Corpo. Il presidente della Repubblica ha poi sottolineato i ringraziamenti alla Guardia Costiera, "per l'opera preziosa che svolge per i nostri confini, per il nostro mare e sul nostro mare".Continua a ...

Migranti - Mattarella alla Marina Militare : “Il salvataggio di vite umane di questi anni ha reso prestigio al nostro Paese” : “Il salvataggio di vite umane, in questi anni con molta intensità, ha reso prestigio al nostro Paese”. Sono queste le parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto ai membri della Marina militare in occasione della festa del Corpo. “L’azione della Marina è fondamentale: è l’azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza ...