Il Viaggio di Fanny film stasera in tv 21 luglio | cast | trama | streaming

(Di domenica 21 luglio 2019) Ildiè ilin tv domenica 212019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ildiin tv:e scheda La regia è di Lola Doillon. Ilè composto da Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie, Anaïs Meiringer. Ildiin tv:Ecco ladeloggi in tv. Durante la seconda Guerra Mondiale, per salvare i propri bambini dalle persecuzioni del regime nazista, i genitori sono costretti affidare i figli a piccole organizzazioni clandestine che li curano e li tengono nascosti.è una di questi bambini: è una ragazzina ebrea di 13 anni che nel 1943, durante l’occupazione della Francia da parte dei tedeschi, viene mandata insieme alle ...

