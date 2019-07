Fiorentina | Commisso ribadisce la sua volontà su Chiesa | “L’ho incontrato a Chicago e gli

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) “Io non voglio venderlo, non voglio che sia il mio Baggio, la stella che io arrivo e lui va via da Firenze. L’hoqua ae gli ho parlato. Spero di riuscire a convincerlo che, con Rocco, le cose per laandranno molto meglio nei prossimi tempi“. Il presidente della, Rocco, al Corriere della Sera continua a ribadire la suanei confronti di Federico. “Io sono innamorato del calcio e dell’Italia, il Paese in cui sono nato. Non mi sono mai piaciuti il basket o il football. Sono qui per imparare e per lavorare. Questa è la promessa che faccio: lavorare tanto, come ho sempre fatto. I soldi che ho messo per prendere lanon sono di soci o investitori. Sono soldi di Rocco, sono miei. Per questo, con grande umiltà, chiedo la collaborazione delle istituzioni italiane, della politica, del ...

