Juve | il nove tolto dalla maglia di Higuain potrebbe passare a quella di Icardi

(Di sabato 20 luglio 2019) La caratteristica di questa sessione di mercato per i top club di Serie A sembrerebbe la lentezza nel concludere gli affari sia in entrata che in uscita. Lantus e l'Inter, acerrime nemiche storiche accomunate dall'aver cambiato allenatore, entrambe stanno lavorando per piazzare alcune pedine di lusso considerate ormai fuori dai progetti. La situazione diLantus ad esempio registra un esubero nel reparto offensivo, infatti possiede ben quattro centravanti di cui due, individuati in Gonzaloe Mario Mandzukic, sarebbero considerati, loro malgrado, partenti. Il Pipita, dopo una sciagurata annata trascorsa in prestito tra Milan e Chelsea, vorrebbe rimanere agli ordini di Maurizio Sarri, suo estimatore da sempre, per cui durante il ritiro si è allenato con grande impegno. Ora è volato a Singapore insieme al gruppo per l'Interntional Champions Cup, ma la dirigenza ...

