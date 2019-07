Brigitta Boccoli mamma bis a 47 anni | è nato Brando

dilei

(Di sabato 20 luglio 2019)è diventataa 47. La showgirl e il marito Stefano Orfei hanno annunciato su Instagram l’arrivo del piccolo. “Sei arrivato amore mio!” ha scrittosui social, postando una foto in cui stringe la manina del suo bambino. Dal post traspare tutta la gioia della coppia che ha lottato per molto tempo inseguendo il sogno di avere un altro figlio dopo la nascita di Manfredi, arrivato 11fa. L’artista circense e l’attrice si erano conosciuti nel 2006 nel corso di Reality Circus, uno show condotto da Barbara D’Urso. Un grande amore corodall’arrivo di un figlio e dalla volontà di allargare la famiglia, pochidopo. Poi tanti tentativi, la morte dell’amatissima Moira Orfei, nel 2015, a cui si era unito il dolore per un aborto. Infine la decisione di ricorrere alla fecondazione assistita e una ...

