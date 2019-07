Rog saluta tutti | il croato esce fra gli applausi di Carciato

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Così come avevamo annunciato ieri, Marko Rog è oramai vicinissimo all’addio ufficiale al Napoli. Il centrocampista, entrato regolarmente in campo sul terreno di gioco diper la seduta di allenamento giornaliera, dopo la fase di attivazione si è seduto a bordocampo e non ha partecipato alle esercitazioni tecnico-tattiche. A metà della sessione ilha lasciato definitivamente il campo, per rientrare negli spogliatoi, fra glie l’ovazione dei presenti. Un vero e proprio tributo al centrocampista, sempre molto apprezzato in questo triennio, che ha risposto compiaciuto. L'articolo Rog, ilfra glidiilNapolista.

SiamoPartenopei : Dimaro - Mattina, giorno 14: Rog saluta Carciato: è l'ultima in azzurro! Cross dagli esterni, incornata di Manolas.… - SiamoPartenopei : Rog saluta il Napoli: lascia Carciato fra gli applausi e il ringraziamento dei tifosi [FOTO & VIDEO CN24] - sscalcionapoli1 : Rog saluta il Napoli: lascia Carciato fra gli applausi e il ringraziamento dei tifosi -