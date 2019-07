LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Giorgio Minisini torna in gara nel

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMedagliere aggiornatoBuongiorno e ben ritrovati a Gwangju, siamo allo Yeomju Gymnasyum per assistere alladelle competizioni in programma nella penultima giornata di questidi. Nella notte, alle 4:00 ora italiana si apriranno le danze con l’ultima prova preliminare della rassegna, quella del duo misto libero che fungerà da qualificazione alla finale di domani mattina alla stessa ora; per l’Italiano in scena i nostrie Manila Flamini che proveranno nell’impresa di sconfiggere la coppia russa (Alexandr Maltev e Mayya Gurbanberdieva) dopo l’argento arrivato nel tecnico nella giornata di lunedì; le squadre presenti sono undici e non ci sarà alcun taglio. A mezzogiorno italiano scatterà poi la finale della prova a squadre ...

zazoomnews : LIVE Nuoto sincronizzato Mondiali 2019 in DIRETTA: Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Cerruti-Ferr… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 18 luglio staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Cerruti-Ferro in ga… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 18 luglio staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti… -