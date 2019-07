Fiorello | lo showman sarà il conduttore di Viva RaiPlay

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ci sono dei progetti importanti in Rai come dimostra il ritorno nella prossima stagione televisiva delloRosario. Ilradiofonicoimpegnato in un nuovo programma televisivo e questa novità corrisponde al nome di "" che non dovrebbe subire dei cambiamenti. Sembra essere certo l'inizio della messa in onda coincidente con il mese di novembre. Si tratta di un ritorno che può aumentare gli ascolti all'azienda di stato.in questi giorni si sta godendo le vacanze a Taormina; le foto sono state pubblicate dal famoso settimanale "Novella 2000". Il successo ottenuto dallonel corso di questi anni lavorativi Il fratello di Beppesi sta concedendo un periodo di relax prima di fare ritorno nell'azienda di viale Mazzini ed è in compagnia della moglie Susanna Biondo. Quest'ultima ha un ruolo di rilievo nella società di doppiaggio ...

