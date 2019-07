Capitana Sea Watch 3 torna in Germania

Dopo l'interrogatorio in procura ad Agrigento, Carola Rackete, capitano della Sea3, ha lasciato l'Italia per rientrare in. La donna è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver salvato migranti in mare e poi forzato il blocco della GdF a Lampedusa. "E' sulla buona strada per la" ha detto un portavoce dell'Ong tedesca all'agenzia Dpa, senza dare ulteriori dettagli sui tempi "per ragioni di sicurezza". "Si riposerà per un po'".(Di venerdì 19 luglio 2019)