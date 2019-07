Nasce MAR-Miniera Argentiera | il primo museo minerario a cielo aperto in realtà aumentata

Rubare alla RiNascente - vergognati! Valerio Scanu scambiato per Marco Carta su Instagram : Il cantante sardo si ritrova a discutere con un utente di Instagram che lo scambia per Marco Carta, accusandolo di aver rubato alla Rinascente. Tra i due ex concorrenti di Amici, entrambi vincitori del Festival di Sanremo, non corre buon sangue, viste anche le ultime uscite pubbliche di Scanu. Verosimile l'ipotesi che si tratti banalmente di qualcuno che aveva voglia di scherzare.\\Il cantante è stato confuso con il collega sardo da un utente su ...

Valerio Scanu scambiato per Marco Carta e rimproverato per la vicenda del furto alla RiNascente : Nonostante le tante cose in comune (la partecipazione ad Amici, una vittoria al Festival di Sanremo, la partecipazione a L'Isola dei Famosi, la partecipazione a Tale e Quale Show, la regione d'origine, la Sardegna), è davvero difficile confondere Marco Carta con Valerio Scanu.Eppure, qualcuno è riuscito in questa poco invidiabile impresa, soprattutto perché Valerio Scanu si è anche beccato un rimbrotto a causa della vicenda del furto di ...

Marco Carta - nuovi video del furto alla RiNascente/ Indagini integrative dei pm : Marco Carta, spuntano nuovi video del presunto furto: Indagini integrative da parte del pubblico ministero in vista del processo

Meghan Markle incinta del secondo figlio? «Nascerà nel 2020» : Meghan Markle incinta del secondo figlio? Ecco l'indizio che fa sognare i sudditi di sua maestà. Il primogenito Archie Harrison è nato il 6 maggio scorso, ma per i duchi di...

CorSport : Ghoulam riNasce a Dimaro. Una condizione atletica invidiabile : Un altro Ghoulam quello che si è presentato in ritiro a Dimaro. Il Corriere dello Sport scrive che, in un solo mese di lavoro, Faouzi ha sviluppato un fisico bestiale, con muscoli raddoppiati. Il sacrificio di aver rinunciato alla Coppa d’Africa e alle vacanze per prepararsi adeguatamente è stato premiato. È sempre stato “un calciatore dotato di enorme cultura atletica”, scrive il quotidiano sportivo, agevolato anche dall’esperienza del fratello ...

Scopriamo come Nasce il design degli smartphone più famosi : Alcuni dei più grandi produttori di smartphone ci raccontano come nasce il design dei propri dispositivi, con percorsi non sempre lineari. L'articolo Scopriamo come nasce il design degli smartphone più famosi proviene da TuttoAndroid.

RiNasce Mars Center - storica società aerospaziale napoletana : “la piccola Nasa italiana” : La società napoletana Mars Center, fiore all’occhiello dell’aerospazio internazionale, ha ripreso le sue attività. Fondata nel 1988 da un’intuizione di Luigi Gerardo Napolitano e di Rodolfo Monti, il Mars Center è stato il centro di ricerca più avanzato in Italia e, tra i primi in Europa, nelle operazioni spaziali su payload scientifici e tecnologici e nella ricerca della Fisica dei Fluidi in condizioni di microgravità. Dal suo ...

Wiko - come Nasce uno smartphone low cost : Wiko è riuscita a compiere un mezzo miracolo. Non solo perché è l'ultimo caposaldo europeo (insieme a Nokia) a competere nel mercato smartphone dominato da americani e asiatici, ma soprattutto perché lo fa imponendo la propria strategia, unica nel suo genere: mettere insieme un buon rapporto tra qualità e prezzo con la creatività intrinseca al suo DNA radicato nel vecchio continente. Più che ricercare la novità e l'innovazione tecnologica, Wiko ...

Furto alla RiNascente : la Procura di Milano chiede l'arresto di Marco Carta : Marco Carta doveva essere arrestato. A sostenerlo è la Procura di Milano che già ha presentato ricorso in Cassazione. Il cantante 34enne, vincitore del talent Amici e del Festival di Sanremo, lo scorso 31 maggio fa era stato fermato all'uscita della Rinascente di Piazza Duomo dalla polizia locale di Milano in quanto sospettato di aver rubato, con l'aiuto di una complice, Fabiana Muscas, 6 t-shirt del valore complessivo di circa 1.200 euro. il ...

Milan - Nasce la squadra di Marco Giampaolo : giovane - tecnica e low-cost : Forse, nel mondo, solo un cinese di nome Yonghong Li ignorava fino a ieri chi potesse essere il sostituto di Rino Gattuso sulla panchina del Milan. Adesso, Marco Giampaolo ha ufficialmente indossato la tuta rossonera. Lo ha annunciato il club specificando che l' ex tecnico della Samp ha firmato un b

Nasce il Milan di Marco Giampaolo. Boban e Maldini... : Ufficiale il ritorno di Maldini-Boban. E' fatta per Marco Giampaolo che ha lasciato la Sampdoria. Sul mercato i rossonero sono a caccia di talenti, come... Segui su affaritaliani.it

Lega - Nasce la nuova famiglia europea sovranista : Identity Democracy. Marco Zanni sarà capogruppo al Parlamento Ue : Si chiamerà Identity Democracy la nuova famiglia sovranista europea di cui farà parte anche la Lega. E alla guida del gruppo ci sarà proprio il Carroccio, visto che, secondo quanto si apprende da fonti interne al partito, il capogruppo sarà il neoeletto eurodeputato Marco Zanni. sarà lui a capo della quinta formazione politica europea e colui che in plenaria porterà le istanze di partiti nazionalisti come Rassemblement National di Marine Le Pen ...

Soccavo : 30 anni fa il Napoli di Maradona - oggi l’immondizia. L’iniziativa degli abitanti per far riNascere il Centro Paradiso : Trent’anni fa c’era la fila, fuori da quel cancello azzurro. Bambini sulle spalle dei papà con sciarpe e magliette da far autografare, rare le foto, e se qualcuno avesse parlato di selfie lo avrebbero guardato come un marziano. Tutti lì per Lui, per una foto o una firma, ma bastava anche solo guardarlo: in mezzo al campo c’era Maradona che, per la verità, godeva parecchio di quelle attenzioni e regalava palleggi ...