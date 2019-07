Napoli | Mertens su Sarri | “è strano vederlo alla Juventus”

Napoli - Insigne e Mertens rispondono ai tifosi : dal futuro allo scudetto : I calciatori del Napoli hanno risposto nel ritiro di Dimaro alle domande rivoltegli dai tifosi in piazza. In particolare, Lorenzo Insigne ha rassicurato i fans sul suo futuro: “Sono giovane, mi trovo bene a Napoli e spero di rimanere qui a vita“. Una domanda anche sul sogno scudetto: “E’ il mio sogno. Speriamo di raggiungere questo traguardo in questa stagione”. Quando gli viene chiesto di Sarri, Insigne ...

Manolas : “Voglio rifare col Napoli il gol al Barcellona. Puntiamo in alto”. Mertens e Insigne : “Vogliamo vincere - possiamo andare lontano” : Una buonasera da Dimaro. Piazza Madonna della Pace è già gremita, alle 21:05 Manolas, Insigne e Mertens risponderanno alle domande dei tifosi presenti. Curiosità per le prime parole da azzurro dell’ex calciatore della Roma. 21:05 – Arrivano i calciatori. Mertens, Insigne e Manolas accolti da grandi applausi e cori. Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti e Cristiano Giuntoli osservano fra il pubblico. Manolas: “Mi sono trovato molto ...

Il Napoli incontra i tifosi a Dimaro : ?Manolas - Insigne e Mertens live : Manolas, Insigne e Mertens rispondono stasera in diretta dalle 21 alle domande dei tifosi in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, nel tradizionale appuntamento che vede i tifosi interrogare i loro...

Gazzetta : Dopo il no di Icardi e Rodrigo - il Napoli riparte da Milik e Mertens per l’attacco : riparte d Milik e Mertens l’attacco del Napoli. La Gazzetta dello Sport scirve del doppio no incassato dal club di De Laurentiis da Rodrigo e Icardi per il ruolo di prima punta, ma Ancelotti non è uomo da farsi scoraggiare. Il tecnico emiliano è pronto a trovare in casa le soluzioni per rafforzare l’attacco della prossima stagione “A Carlo Ancelotti piacerebbe un attaccante da 25-30 gol a stagione, ma se non potesse averlo, ...

Il doppio filo che lega Mertens e Napoli : È arrivato a Dimaro con un gran sorriso ed è stato accolto dai cori dei tifosi, Dries Mertens. L’attaccante belga è stato ripagato per il suo coraggio scrive la Gazzetta dello Sport di oggi. Coraggio nell’accettare una retrocessione in questa stagione con Carlo Ancelotti dove si è giocato il posto da titolare con Milik, dopo l’anno da protagonista con Sarri. Coraggio nel restare al Napoli nonostante De Laurentiis abbia deciso ...

Dal Belgio : “Tensione in casa Mertens - Kate vorrebbe lasciare Napoli” : Il portale belga Hln.be ha riportato una discussione tra Dries Mertens e la sua compagna, in vacanza : Momento di tensione per Mertens: Dries è stato protagonista di un litigio in spiaggia con la compagna Kat. Molti dei presenti durante il litigio avrebbero svelato che la donna avrebbe alzato notevolmente i toni, confessando la propria volontà di voler lasciare Napoli per tornare in Belgio e proseguire la propria carriera: “Sei ...

CALCIOMERCATO Napoli NEWS/ La Roma insiste per Mertens - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie 4 luglio 2019. Bivio per Insigne, ufficiale l'addio di Raul Albiol: ecco tutte le indiscrezioni sulle trattative.

Manolas-Napoli - Gazzetta : Mertens il sacrificato ma si complica l’affare. I dettagli : Manolas-Napoli, Gazzetta: Mertens il sacrificato ma si complica l’affare. I dettagli Manolas-Napoli, Gazzetta: Mertens il sacrificato ma si complica l’affare. I dettagli. La Roma alza il muro per Kostas Manolas. Il club giallorosso, che non naviga in buone acque dal punto di vista economico, per questo motivo l’obiettivo è monetizzare al massimo eventuali cessioni per rimpinguare le casse e muoversi con più libertà di ...

La Roma vuole Mertens per Manolas. Il Napoli offre Mario Rui : Albiol sembra in partenza verso il Villareal (si attende solo che il club spagnolo ufficializzi la volontà di pagare la clausola di 4 milioni di euro) e il Napoli punta a sostituirlo con il centrale della Roma Kostas Manolas. Il greco, scrive il Corriere del Mezzogiorno, non è bravo quanto Albiol ad impostare il gioco, ma sicuramente in coppia con Koulibaly aiuterebbe a difendere meglio in area, cosa che interessa ad Ancelotti che vuole lavorare ...

SKY – Napoli - accordo per Lozano : maxi offerta al Psv e al giocatore. La Roma chiede Mertens. Le ultime : SKY – Napoli, accordo per Lozano: maxi offerta al Psv e al giocatore. La Roma chiede Mertens. Le ultime SKY – Napoli, accordo per Lozano: maxi offerta al Psv e al giocatore. La Roma chiede Mertens. Le ultime notizie di calciomercato faranno di sicuro sorridere i tifosi azzurri. Si parla di una doppia maxi offerta ad Hirving Lozano e al Psv. Mentre il possibile addio di Albiol mette il club azzurro nelle condizioni di cercare ...

Fabian Ruiz : “Che feeling con Mertens. Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? Se arrivano…” : Fabian Ruiz: “Che feeling con Mertens. Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? Se arrivano…”. Fabian Ruiz: “Che feeling con Mertens. Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? Se arrivano…”. Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, impegnato con la sua Nazionale parla ai colleghi della stampa spagnola a proposito del suo momento e della sua esperienza all’ ombra del Vesuvio. Accolto da un pizzico di ...

Dries Mertens tranquillizza i tifosi del Napoli : “io resto qui!” : Dries Mertens non intende lasciare Napoli, piazza che lo ha di fatto adottato dopo il suo arrivo dall’Olanda “Ho ancora un altro anno di contratto e resto qua. In campo non ho avvertito la sensazione che questa potesse essere stata la mia ultima partita con la maglietta del Napoli“. Dries Mertens ha tranquillizzato i tifosi del Napoli in merito alle voci che lo vorrebbero in partenza durante la prossima estate. Il belga è ...

Bologna-Napoli 3-2 - le pagelle : Mertens e Callejon cambiano la gara - 3 azzurri disastrosi : Bologna-Napoli 3-2 pagelle: <a href="http://Dai un'occhiata a questi risultati della ricerca: 3-2 pagelle Orestis KARNEZIS 5,5 – Incolpevole sui primi due gol, si fa sorprendere da Santander sul terzo. Qualche indecisione di troppo in uscita, soprattutto sulle palle alte. Kevin MALCUIT 5,5 – Non ripete l’ottima prestazione di domenica scorsa contro l’Inter. In dase difensiva va continuamente in ...

“Ultima gara al Napoli?”. La Risposta di Mertens in mixed zone : Mertens non è stata la mia ultima partita Dries Mertens alla fine della gra tra Bologna e Napoli, è intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in mixed zone. Ecco quanto ha dichiarato: “Peccato perché volevamo finire bene, è davvero un peccato. Voglio essere ancora più importante per la squadra, ho avuto un po’ di difficoltà con il cambio modulo ma alla fine l’ho trovato. Stiamo giocando bene con questo sistema ...