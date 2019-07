LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | dai tre metri eliminati Lorenzo Marsaglia e

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.55 Tra poco i migliori 18 torneranno nuovamente sul trampolino: appuntamento alle ore 8.30 per la semifinale del trampolino 3maschile, purtroppo senza italiani ancora in gara. 6.53 Chiude 23°con 379.00, è 30° Giovanni Tocci a quota 363.20. 6.50 Questo l’elenco completo dei 18 qualificati alla semifinale: 1 1 XIE Siyi People’s Republic of China CHN 499.15 Q 2 2 LAUGHER Jack Great Britain GBR 485.50 Q 3 3 WOO Haram Republic of Korea KOR 457.70 Q 4 4 CAO Yuan People’s Republic of China CHN 451.35 Q 5 5 SHLEIKHER Nikita Russian Federation RUS 436.30 Q 6 6 PACHECO MARRUFO Rommel Mexico MEX 427.30 Q 7 7 BOUDIA David United States of America USA 424.45 Q 8 8 HIXON Mike United States of America USA 423.05 Q 9 9 HAUSDING Patrick Germany GER 418.25 Q 10 10 DINGLEY Or Ireland IRL 417.95 Q 11 11 ...

