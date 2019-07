Emoji 2019 | ecco le 59 nuove faccine in arrivo su iPhone e iPad

Tutte le nuove Emoji 2019 in arrivo con iOS 13 : relativo significato delle emoticon (video) : Sono in arrivo nuove emoji 2019, emoticon o semplicemente faccine come dir si voglia). In particolare è Apple a presentare le prossime soluzioni in arrivo sui suoi iPhone, non a caso, oggi 17 luglio, in occasione del World emoji Day. Le nuove emoji 2019 previste da Apple giungeranno questo autunno sui melafonini, insieme allo specifico aggiornamento iOS 13 gratuito, naturalmente solo per iPhone compatibili con il nuovo sistema operativo. ...