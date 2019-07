Baby K è di nuovo single | è finita con l’ultimo fidanzato

Baby è il nuovo singolo di Briga con Jas & Jay in radio dal 5 luglio (audio e testo) : Il nuovo singolo di Briga con Jas & Jay è Baby. Il cantautore romano torna così in radio dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2019 in duetto con Patty Pravo in Un Po' Come La Vita e il singolo Sesso, che ha pubblicato a qualche settimana dalla kermesse. Baby si candida quindi a essere uno dei tormentoni dell'estate in corso ma dovrà mettersi in cosa, dato il numero di brani che quest'anno affolla la rotazione radiofonica e che, in un ...

Il suono dei Caraibi in Playa di Baby K - audio e testo del nuovo singolo : Playa di Baby K è il nuovo singolo che anticipa l'estate. Sarà quindi una stagione bollente per l'artista di Da zero a cento, che solo un anno fa si è impossessata della rotazione radiofonica con un brano che ci ha accompagnato per diversi mesi. Il ritorno in radio è quindi segnato da Playa, brano che non compare nella tracklist di Icona, con ritmi Caraibici e suoni che richiamano la stagione calda, così come era atteso al momento ...