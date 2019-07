Temptation Island 6 – Quarta puntata del 15 luglio 2019 – Falò anticipati

Temptation Island - anticipazioni bomba : due falò di confronto immediato : Lunedì 15 luglio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con il programma condotto da Filippo Bisciglia

Raffaella Mennoia : “A Temptation Island sono successe cose che abbiamo preferito non far vedere” : L'autrice di Temptation Island, Raffalla Mennoia, svela alcuni retroscena del programma più visto della stagione televisiva estiva e si difende da coloro che accusano la produzione di aver organizzato ogni minimo dettaglio dello show: "Ci sono cose che abbiamo deciso di non trasmettere, anche un avvicinamento a un bacio mi sembra più che sufficiente, in questo genere di trasmissioni non puoi scrivere nulla, devi lasciare libero chi ...

Temptation Island - tutte le anticipazioni della quarta puntata - video : Ecco cosa accadrà nel quarto appuntamento con il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Cristina e David/ Video - scatta il bacio con Sammy? - Temptation Island - : Cristina Incorvaia e David Scarantino, Temptation Island: falò anticipato per loro? Lei coccola il single Sammy e lui rilancia: 'Ridicola!'

Temptation Island 2019 - anticipazioni quarta puntata del 15 luglio 2019 : Nuovo appuntamento per questa sera in prima serata con Temptation Island 6 condotto da Filippo Bisciglia. Le avventure delle cinque coppie saranno ancora protagoniste per una puntata che promette altri colpi di scena a portare scompiglio nella vita di chi ha messo alla prova il proprio amore per la sua metà stando lontani per 21 giorni.Settimana scorsa la sesta formata da Nunzia e Arcangelo ha definitivamente abbandonato il programma con una ...

Temptation Island 2019/ Coppie e diretta : Jessica corre dal single e dice no al falò? : TEMPTATION ISLAND 2019, diretta quarta puntata 15 luglio e Coppie: falò di confronto per Jessica e Andrea, mentre David e Cristina sono sempre più in crisi.

Temptation Island Vip : arriva Giulia De Lellis - l’indizio su Instagram : Giulia De Lellis si prepara a tornare in tv e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nel cast di Temptation Island Vip. L’influencer e star di Instagram ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha fatto intuire che presto sarà di nuovo sul piccolo schermo. “Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia – ha spiegato ai follower -. Posso dire: televisione, tra poco…”. La De Lellis ha confermato che sarà ...

Spoiler - Temptation Island/ 'Baci? C'è molto di più ma non va in onda. Due falò choc' : Temptation Island 2019, Raffaella Mennoia racconta alcuni Spoiler sulle ultime puntate dell'edizione e altri dietro le quinte

Temptation Island VIP - Kiko Nalli e Ambra Lombardo ci pensano su : "C'è un rapporto di grande maturità" : Il grande Fratello li ha uniti, ora la storia fra Kiko Nalli e Ambra Lombardo cammina con le sue gambe senza le telecamere che 24 ore su 24 li ha seguiti nella casa più spiata d'Italia. Passati pochi mesi dall'inizio della loro storia tutto sembra andare a gonfie vele ("Il nostro rapporto ogni giorno cresce d’intensità" dice lui) nonostante qualche ostacolo dato dalla distanza come conferma l'insegnante al settimanale Spy: Il nostro è un ...

Raffaella Mennoia/ "Temptation Island con Alessio Sakara? No! Sarei la peggiore e...' : Raffaella Mennoia, capoprogetto di Temptation Island, nega di voler partecipare al programma con il fidanzato Alessio Sakara 'Sarei il peggior concorrente'.

A Temptation Island sono successe cose che non abbiamo fatto vedere : Raffaella Mennoia, autrice tv e capoprogetto di Temptation Island, racconta alcuni retroscena riguardanti il programma più seguito dell'estate. Entusiasta per i risultati che il programma sta ottenendo, il “braccio destro di Maria De Filippi” svela il segreto che sta alla base di un progetto televisivo in grado di incollare al piccolo schermo milioni di telespettatori. “Temptation Island appartiene a tutti, ci rivediamo in queste ...

Alessandro Zarino - da Temptation Island al Trono di Uomini e Donne? : Tra i grandi protagonisti di Temptation Island 2019 c’è anche Alessandro Zarino. Il single che si è messo in mezzo tra Jessica e Andrea potrebbe avere una chance come nuovo tronista di Uomini e Donne. Scopriamo di più! Non sarebbe la prima volta che Uomini e Donne per i suoi tronisti pesca nel cast di Temptation Island e molti indizi portano a pensare che succederà anche nella prossima edizione con Alessandro Zarino. La nuova stagione del ...