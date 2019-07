Tour de France – In futuro si passerà dall’Italia? Approvata la candidatura congiunta di

Quanto guadagna il vincitore del Tour de France 2019 : premi e patrimonio : Quanto guadagna il vincitore del Tour de France 2019: premi e patrimonio La Grand Boucle non è solo la gara clou della stagione ciclistica ma anche la corsa più ricca. Il montepremi del Tour de France 2019 sarà da record: 22 squadre si divideranno poco meno di due milioni e 292 mila euro, in crescita rispetto all’anno scorso quando era di 2.287.750 euro (il montepremi del Giro d’Italia 2019, per esempio, non superava il milione e mezzo di ...

Tour de France 2019 - fino a quando Giulio Ciccone può rimanere in maglia gialla? Si spera per una settimana intera : tutti gli scenari : Giulio Ciccone ha conquistato la maglia gialla al termine della tappa di ieri, il Geco d’Abruzzo è il padrone del Tour de France e ora guarda tutti dall’alto in basso in classifica generale. L’alfiere della Trek-Segafredo ha 6 secondi di vantaggio nei confronti del Francese Julian Alaphilippe, il primo big è il britannico Geraint Thomas a 49′‘. Il nostro portacolori è ben consapevole che non potrà difendere il ...

Tour de France : tappa 8 da Mâcon a Saint-Étienne - percorso insidioso con saliscendi : Nella giornata di sabato 13 luglio 2019 si affronterà l’8ª tappa al Tour de France. Una frazione di 200 Km porterà i corridori da Mâcon a Saint-Étienne. Il percorso sarà caratterizzato da ben sette GPM, che potrebbero favorire una fuga da lontano. Analizzando il profilo altimetrico, scopriamo come non ci saranno chilometri pianeggianti, visto che si continuerà a salire e scendere per tutto il tragitto. Nella storia della Grande Boucle sono 26 ...

Tour de France – Nibali sincero dopo La Planches des Belles Filles : “che risposte ho avuto? Dico che…” : Vincenzo Nibali fiducioso dopo la tappa di La Planches des Belles Filles: le parole dello Squalo dello Stretto dopo la sesta tappa del Tour de France 2019 Giornata ricca di emozioni ieri a La Planches de Belles Filles: Giulio Ciccone ha strappato di dosso da Alaphilippe la maglia gialla di leader del Tour de France, regalandosi una grandissima soddisfazione. Giornata di ‘analisi’ invece per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello ...

Tour de France – Fabio Aru sincero a La Planches des Belles Filles : “non ho manco chiesto il distacco” : Fabio Aru non si abbatte dopo il distacco di ieri dai migliori nella sesta tappa del Tour de France: le parole del sardo dell’UAE Emirates La sesta tappa del Tour de France ha regalato emozioni incredibili per gli appassionati italiani di ciclismo: il secondo posto di Giulio Ciccone a La Planche des Belles Filles ha regalato al corridore della Trek la maglia gialla. Il giovane ciclista italiano è infatti il nuovo leader della ...

Tour de France – Giulio Ciccone e quel clamoroso retroscena : “ecco cosa mi hanno detto alla radio” [VIDEO] : Il retroscena di Giulio Ciccone: la nuova maglia gialla del Tour de France racconta cosa è successo ieri a La Planche des Belles Filles Grazie al secondo posto di ieri a La Planche des Belles Filles, Giulio Ciccone è la nuova maglia gialla del Tour de France 2019. Una splendida fuga sullo sterrato ha permesso al ciclista italiano della Trek Segafredo di indossare la maglia da leader della Grande Boucle, strappandola di dosso ad ...

Tour de France 2019 - settima tappa Belfort-Chalon-sur-Saône : percorso - favoriti e altimetria. Tornano in scena i velocisti - Elia Viviani all’attacco. È sfida aperta per la maglia verde : Dopo il primo appuntamento in salita del Tour de France 2019, quest’oggi la parola tornerà ai velocisti. Eccoci dunque alla settima tappa, con partenza da Belfort e arrivo a Chalon-sur-Saône, 230 km per la frazione più lunga di questa Grande Boucle. Le uniche difficoltà della tappa si trovano nella prima parte del percorso, mentre la seconda metà di gara è completamente pianeggiante fino alla sede d’arrivo dove, con ogni probabilità, ...