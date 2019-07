MotoGp | Alberto Puig distrugge la Ducati | parole al veleno contro Ciabatti e il team di

MotoGp - Alberto Puig su Jorge Lorenzo : “Tornerà con rinnovata motivazione. E’ un campione” : La classe MotoGP è giunta al giro di boa. Al Sachsenring (Germania), Marc Marquez ha dato una grande dimostrazione di forza, conquistando il quinto successo stagionale (il decimo sul tracciato tedesco in carriera) e aumentando il vantaggio in classifica generale nei confronti del ducatista Andrea Dovizioso, giunto solo quinto. Le 58 lunghezze che separano il forlivese dall’iberico sono un tesoretto importante per quest’ultimo, frutto ...

MotoGp – Jorge Lorenzo pensa al ritiro? La reazione di Alberto Puig alle clamorose indiscrezioni : Alberto Puig dice la sua sulle clamorose indiscrezioni circolate ieri, riguardo un imminente ritiro di Jorge Lorenzo Nella giornata di ieri ha iniziato a circolare una clamorosa indiscrezione, secondo la quale Jorge Lorenzo sembra pensare al ritiro. Periodo difficile per il maiorchino, costretto a saltare le gare di Assen e del Sachsenring a causa di un brutto infortunio procuratosi nelle prove libere del Gp d’Olanda. Le ...

MotoGp - brutte notizie per Jorge Lorenzo : Alberto Puig conferma il lungo stop per il maiorchino : Il Direttore Sportivo di Honda HRC ha confermato il lungo stop di Jorge Lorenzo, che potrebbe tornare in pista in occasione del Gp di Brno Si preannuncia un lungo stop per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti ha riportato la frattura della sesta vertebra nelle FP1 di oggi e salterà sicuramente il Gp di Assen di domenica, oltre a quello del Sachsenring in programma tra una settimana. A rivelarlo è Alberto Puig, intervenuto nel corso di ...