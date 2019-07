Atletica | Europei Under 23 2019 | Sottile | Olivieri e Zenoni le grandi carte dell’Italia

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Gli23 dileggera andranno in scena a Gavle (Svezia) da giovedì 11 a domenica 14 luglio, all’evento parteciperano ben 67 azzuri (40 uomini e 27 donne). La stella sarà Stefanoche quest’anno ha saltato 2.30 metri e che punterà ala medaglia d’oro nell’alto, nel 2015 vinse la medaglia d’oro ai Mondiali18 e si presenta con il miglior accredito continentale. Attenzione a Lindache poche settimane fa ha coperto i 400 metri ostacoli in 55.97, ha già ottenuto il pass per i Mondiali assoluti di Doha, la 21enne ha tutte lein regola per puntare alle medaglie. Da tenere in forte considerazione tre lanciatori: il pesista Leonardo Fabbri forte di una bordata da 20.52 all’aperto, la martellista Sara Fantini capace di 70.30 e la giavellottista Sara Zabarino che in inverno si è spinta fino a 58.62. L’Italia ...

atleticaitalia : #atletica Partenza per la squadra azzurra verso #Gavle2019: da giovedì a domenica gli Europei under 23. Il vice dt… - torinosportiva : Rivarolo, 13° posto agli Europei di prove multiple per Laura Oberto - g_mazzone : Atletica Europei U20, 75 gli Azzurrini convocati per le gare in Svezia -