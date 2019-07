ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Secondo quanto riportato dalla CbsNews, una bimba di 18 mesi sarebbe caduta dalle braccia del, mentre stavanondo su uno dei tanti ponti di una gigantescada. I due si trovavano all’undicesimo piano della Freedom of the Seas della Royal Caribbean. Laera attraccata al porto di San Juan, Porto Rico. Elmer Román, del dipartimento locale della pubblica sicurezza, ha dichiarato: “La polizia ha avviato un’indagine. Escludiamo l’omicidio. È una storia molto forte, triste e tragica. Ad un certo punto, uno dei nonni, durante un gioco, ha esposto la bimba ale gli è sfuggita“. Un volo di quasi 50 metri e la bambina è caduta sul cemento sottostante. La polizia sta ora visionando le telecamere di sorveglianza e interrogando gli altri passeggeri: al momento, lane aveva a bordo circa 3600 e stava per iniziare un tour intorno alle ...

TutteLeNotizie : Nonno gioca con la nipote sul ponte di una nave da crociera e la espone nel vuoto: tragico… - FQMagazineit : Nonno gioca con la nipote sul ponte di una nave da crociera e la espone nel vuoto: tragico incidente - Cascavel47 : Nonno gioca con la nipote sul ponte di una nave da crociera e la espone nel vuoto: tragico incidente… -