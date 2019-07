Grandi navi | incidente sfiorato a Venezia | io | scrittore | non trovo le parole per

Grandi navi - incidente sfiorato; il sindaco di Venezia attacca : la colpa è del ministro Toninelli : "La responsabilità è di chi non ha deciso in questi mesi, il tempo dell'attesa è finito". Replica il ministro delle Infrastrutture: "Brugnaro al solito straparla, vicini a soluzione"

Grandi navi a Venezia - Brugnaro contro Toninelli : “Responsabilità è tua. Il tempo dell’attesa è finito - quando la soluzione?” : La “responsabilità maggiore” dell’incidente sfiorato che, domenica sera, ha coinvolto la nave Costa Deliziosa nel canale della Giudecca e “di quello che potrà accadere in futuro” è “di chi non ha deciso in questi mesi”. Tradotto: il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, se la prende con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, perché – dice il primo cittadino – è lui che “ha ...

Alessandra Moretti - grottesco mix tra ong e Grandi navi a Venezia : l'attacco a Matteo Salvini : Ma che c'azzecca?, direbbe Antonio Di Pietro. L'ex pm di Mani Pulite però non c'entra niente. Il "che c'azzecca?" è tutto da riferirsi a una presa di posizione di Alessandra Moretti, la piddina, la quale su Facebook si produce in un mix strampalato tra le navi delle ong e le grandi navi che tanti di

Grandi navi a Venezia : ci vuole una tragedia per cambiare le cose? : Ieri a Venezia si è rischiata l’ennesima tragedia, legata al solito via vai delle navi da crociera in laguna. Durante una tempesta, la Deliziosa di Costa Crociere ha sbandato, sfiorando tanto la banchina quanto alcune imbarcazioni che le si trovavano davanti. I rimorchiatori sono poi riusciti a raddrizzarla, mentre la pioggia battente e i tuoni erano coperti dalle sirene di emergenza della nave, che segnalavano la situazione di pericolo. Questo ...

Grandi navi a Venezia - un altro incidente sfiorato. Le immagini : La Costa Deliziosa sembra davvero in balia del mare e della forza del vento nei video, sono almeno quattro o cinque quelli che circolano on line. Tutti mostrano un nuovo disastro sfiorato a Venezia con una nave da crociera. https://www.youtube.com/watch?v=CL2bdsTNz-s A causa del maltempo in Riva dei Sette Martiri una nave in manovra è rimasta senza controllo, fino a sfiorare uno yacht che si trovava ormeggiato, ma anche la banchina. Sono riprese ...

Venezia - Comitato No Grandi navi dopo l’incidente sfiorato : “Questi bestioni incompatibili con la nostra città fragile” : “Sono dei criminali. Non dovevano uscire con quel tempo e con quel vento. Hanno messo a repentaglio l’incolumità degli abitanti di Venezia. E se fossero andati a sbattere contro lo yacht? O contro l’imbarcadero dell’Actv? Ai Signori delle Grandi Navi non è servito nulla quello che è accaduto un mese fa nel Canale della Giudecca?”. Luciano Mazzolin è il portavoce del Comitato No Grandi Navi. E se ha un merito è quello di ...

Grandi navi : a Venezia la Costa Deliziosa sfiora yacht ormeggiato : Attimi di paura oggi pomeriggio quando durante un temporale di particolare intensità una nave da crociera, la Costa Deliziosa, manovrando all'interno della laguna di Venezia in prossimità di riva Sette Martiri è andata temporaneamente il controllo sfiorando uno yacht ormeggiato a riva. Non si è verificato alcun incidente ma la memoria è subito tornato al grave episodio di domenica 2 giugno quando una nave da crociera, a causa probabilmente di ...

Grandi navi - all’Unesco piace il progetto alternativo del sindaco di Venezia. Toninelli non molla : “Troppo impattante” : L’Unesco salva Venezia dal rischio di passare dalla lista dei fiori all’occhiello della cultura mondiale alla lista nera dei siti da salvare. L’annuncio è stato dato dal ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, dopo le notizie trapelate da Baku, in Azerbaijan, dove è in corso la riunione dell’agenzia Onu. “Buone notizie – ha riferito il ministro – Venezia era in pericolo, ma non sarà inserita nella black ...

Universiadi a Napoli - ecco le navi-villaggio : a bordo Grandi show e cucina italiana : «La scelta del luogo per il villaggio atleti è stata sofferta, è stato uno dei motivi che ci ha fatto bloccare un pò all'inizio. Ma ora le navi sono qui e le...

Venezia - tuffo nel canale della Giudecca per impedire il traffico : assolti 16 attivisti del comitato “No Grandi navi” : Nel 2016, durante una protesta contro l’occupazione delle acque lagunari da parte delle imbarcazioni da crociera, sedici attivisti del comitato “No grandi navi” si erano tuffati nel canale Veneziano della Giudecca per cercare di impedire, simbolicamente, il transito delle navi. Accusati di interruzione di pubblico servizio dalla Procura di Venezia, oggi gli attivisti, difesi dall’avvocato Giuseppe Romano di Treviso, sono ...

Venezia : Zaia - 'per le Grandi navi la soluzione è quella di Marghera' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - Le grandi navi a Venezia? "Noi siamo fermi a quel Comitatone del novembre 2017 che parla di una viabilità che c’è già, per Marghera - ha sottolineato oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine di un incontro a Ponte della Priula con il ministro Danilo Toninel

Venezia : Toninelli - 'Grandi navi no a Marghera - o Chioggia o San Nicolò' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “Con il sindaco di Venezia Brugnaro non c’è nulla da chiarire. Qui c’è una persona che diceva che esisteva un progetto che doveva essere estratto da un cassetto al mio ministero e firmato, il progetto riguardante Marghera. Non è mai esistito e non esiste alcun progetto

Le mezze verità di Toninelli sulle Grandi navi a Marghera : Danilo Toninelli nega, o quantomeno sminuisce, ma sull'ipotesi Marghera come soluzione alle grandi navi di Venezia esiste un'analisi approfondita che confronta sette diversi scenari, tenendo conto della loro fattibilità, dei costi e dei tempi di realizzazione. Se non fosse datata 2017, si potrebbe p

Grandi navi a Venezia - Toninelli : "San Nicolò e Chioggia come alternative" : ...