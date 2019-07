La lettera di Renzi in cui accusa il Pd per la gestione della crisi dei migranti

agi

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata quando nel funesto 2017 abbiamo considerato qualche decina di barche che arrivava in un Paese di 60 milioni di abitanti, ‘una minaccia alla democrazia'”. L'ex premier e segretario del Pd lo scrive su la Repubblica, che apre la prima pagina del giornale con questo titolo: “, io accuso il Pd”, per dire poi che sulla questione “siamo stati allarmisti” e “pavidi sullo ius soli”, riassumendo tutte “le colpe del Pd” in un dettagliato decalogo. Matteo, pertanto, non chiede “scusa” e non si “vergogna” per ciò che ha fatto il suo governo. Ovvero, “non chiedo scusa per le vite salvate nel Mediterraneo. Non chiedo scusa per aver combattuto il protocollo di Dublino, firmato da Berlusconi e Lega. Non chiedo scusa per aver recuperato i cadaveri del naufragio del 2015” perché “la civiltà è anche dare una ...

