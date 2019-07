L’Italia delle meraviglie | scoperta archeologica ad Aquileia | un deposito di anfore

Hockey pista - Mondiali 2019 : il calenario di tutte le partite delL’Italia. Orari delle partite - tv e streaming : Mancano quattro giorni all’inizio effettivo dei Mondiali di Hockey pista 2019 e la nazionale italiana maschile guidata da Massimo Mariotti sta affinando gli ultimi dettagli in vista del debutto iridato in quel di Barcellona e dintorni, dove si terranno i World Roller Games 2019. Gli azzurri sono inseriti nel Girone A, assieme all’Angola, alla Francia e ai padroni di casa della Spagna. Andiamo quindi a scoprire il calendario ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 : il calendario delle partite delL’Italia. Orari e come vederle in tv : L’Italia parteciperà alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre si sono brillantemente qualificate agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale e ora andranno a caccia di quel trofeo che non hanno vinto nemmeno quando si chiamava Grand Prix, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per puntare al successo anche se il ...

Softball - Europei 2019 : il calendario delle partite delL’Italia. Programma - orari - tv e streaming : Non manca molto al debutto dell’Italia agli Europei di Softball, appena un paio di giorni: l’inizio è infatti fissato per domenica 30. Sarà una manifestazione continentale importante per le azzurre, che dovranno assicurarsi la parte alta della classifica al fine di arrivare al torneo che qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il vero grande obiettivo delle nostre rappresentanti. In Repubblica Ceca sembra destinato a rinnovarsi il ...

Cresce il fenomeno delle birre Ipa - gusto globale dove L’Italia vince : In principio furono gli inglesi e la loro più importante colonia oltreoceano. L'India. La necessità di rifornire militari e civili di stanza in quelle lontane terre esotiche comprendeva infatti...

Meteo - ondata di caldo unica sulL’Italia! L’elenco delle città da bollino rosso fino a venerdì : Le temperature roventi previste da domani, mercoledì 28 giugno, a venerdì 30, hanno spinto il Ministero della Salute a indicare le 6 città da bollino rosso per il caldo record, tra cui Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma, e altre 16 da bollino arancione: ecco cosa fare e come difendersi dall'ondata di calore come non si vedeva in Italia negli ultimi 100 anni.

Calcio femminile - Mondiali 2019 : L’Italia conquista i quarti di finale e il pubblico. Tutti sul carro delle vincitrici : La Nazionale italiana di Calcio femminile fa la storia. A Montpellier (Francia) si è assistito a qualcosa di mai visto. Due anni fa, di questi tempi, ci si leccava le ferite per un Europeo con tante criticità ed ora si è tra le prime otto squadre del mondo. Le protagoniste di questa impresa sono diverse e tutte con la loro importanza. In primis, giusto partire dal CT Milena Bertolini, riferimento di questa compagine, che con le sue scelte ha ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario e le date delle partite delL’Italia. Programma - orari e tv : Si avvicina il momento del debutto dell’ItalBasket femminile agli Europei 2019, in Programma da giovedì 27 a domenica 7 luglio in Serbia e in Lettonia, con fase finale a Belgrado, capitale serba. Che l’Italia possa passare il girone di Nis senza troppi problemi appare chiaro, ma il vero problema riguarda la posizione e l’incrocio potenziale negli spareggi, con il gruppo D, quello di ferro, con Russia, Belgio e Serbia. Molto ...

Qualità delle spiagge - L’Italia è nona in Europa per acque ottime. Ma è la peggiore per numero di siti inquinati : Tante spiagge limpide e bellissime, ma anche un grave problema di inquinamento. La situazione dei siti balneari italiani racconta di eccellenze ed esempi negativi. Il nostro Paese è nono nella classifica europea per l’ottima Qualità delle sue acque di balneazione, ma al contempo è anche il Paese europeo con il maggior numero di siti con acque inquinate. Secondo il rapporto 2018 della Commissione europea e dell’Agenzia Ue per l’ambiente, la ...

LIVE Spagna-Polonia - Europei Under21 in DIRETTA : L’Italia spera in un successo delle Furie Rosse con 1 o 2 gol di scarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tentativo di impresa dell’Italia-Le classifiche e i gironi degli Europei U21 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Polonia, terza giornata del Gruppo A degli Europei Under 21 di calcio 2019, che si svolgerà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 21.00. Il direttore dell’incontro sarà lo scozzese Bobby Madden, che verrà assistito dai connazionali Francis ...

Volley femminile - Nations League 2019 : il calendario delle Final Six. Date - programma - orari e tv. C’è L’Italia : Ora è davvero tutto pronto: la FIVB ha comunicato il calendario della Final Six della Nations League di Volley femminile, che si terrà a Nanchino, in Cina, dal 3 al 7 luglio. Due pool da tre squadre comporranno la prima fase, con le migliori due di ciascun girone avanti in semiFinale: l’Italia entrerà in gioco il 4 luglio, riposando il giorno precedente. Per le azzurre subito sfida alla Turchia ed il giorno seguente match contro le padrone ...

Mondiali di calcio femminile – L’Italia conosce la sua avversaria : ecco la sfidante delle azzurre agli ottavi : L’Italia di calcio femminile finalmente conosce la sua avversaria: ecco chi dovranno sfidare le azzurre agli ottavi di finale dei Mondiali 2019 Le azzurre si sono qualificate agi ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile da prime nel girone C. Il miglior risultato per le italiane che dunque hanno dovuto aspettare un paio di giorni prima di conoscere la loro avversaria per la prossima importante sfida. Le ragazze del ct ...

Mondiali Femminili – Chi affronterà L’Italia agli ottavi? Ecco l’avversaria delle azzurre in base al piazzamento nel Girone C : Ecco chi potrà incontrare l’Italia agli ottavi di finale: le diverse opzioni in base al piazzamento nel Girone delle azzurre I Mondiali di calcio femminile hanno riscosso un successo incredibile sin dall’esordio di qualche giorno fa: le italiane, con la loro tenacia sono riuscite a trascinare tutti i tifosi in un turbinio di emozioni fantastiche, attirando tantissimi nuovi spettatori che adesso non riescono più a saltare un ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : il calendario delle partite delL’Italia. Programma - orari - tv e streaming : Arriva il momento del debutto della azzurre. Scattano domani, in quel di Valencia (Spagna), le Finals Series per l’Hockey su prato. Presente, ovviamente, anche la Nazionale italiana guidata da Roberto Carta che va a caccia della finale per andarsi a giocare lo spareggio in chiave olimpica. Fondamentale superare al meglio il girone (le azzurre si trovano nella Pool B). Andiamo a scoprire il Programma e il calendario degli incontri delle ...