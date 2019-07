Italia-Messico calcio | Universiadi 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Oggi martedì 2 luglio si gioca, match valido per il torneo dimaschile delle. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Arechi di Salerno per sfidarsi in un match già importante in ottica qualificazione ai quarti di finale, la nostra Nazionale si presenterà con i favori del pronostico ma non potrà permettersi di sottovalutare un avversario sempre insidioso e ostico. I ragazzi di Daniele Arrigoni vogliono incomiinciare al meglio la propria avventura nella competizione riservata agli studenti degli Atenei di tutto il mondo, l’obiettivo è quello di difendere il titolo conquistato quattro anni fa. L’punta a portarsi subito al comando del gruppo B dove figura anche l’ Ucraina. Non ci sono giocatori di Serie A o B in rosa, molti atleti cercheranno di mettersi in luce anche per magari trovare ingaggi più importanti. Di ...

