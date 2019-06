Milan fuori dalle Coppe | Scaroni ammette | “Dispiace | ma ci siamo tolti un fardello”

Milan - UFFICIALE : fuori dall’Europa League. Arriva la risposta rossonera! : Milan EUROPA LEAGUE- Ora è UFFICIALE, il Milan dice addio all’Europa League. Il club rossonero è stato escluso dall’Uefa dalla seconda competizione europea. Stesso discorso per altre 15 squadre. Ecco l’elenco completo delle escluse: Galatasaray, Dnipro, Stella Rossa, Dinamo Mosca, CSKA Mosca, Partizan Belgrado, Ekranas, Cluj, Bursaspor, Inter Baku, Pallohonka, Targu Mures, Panathinaikos, Sion, Irtysh, […] L'articolo ...

Cari Milanisti - finalmente siamo fuori dall'Europa : finalmente un po' di chiarezza. Non tanta, sia mai, ma almeno un po'. Il Milan è fuori dall'Europa league, escluso sì ma su sua richiesta. Il comunicato del Tas lo dice chiaramente: l'Uefa e il club amministrato da Elliot hanno concordato una punizione severa che però condona un triennio di bilanci

Milan fuori dall’Europa League : Roma ai gironi e Torino ai preliminari : L’esclusione del Milan dalle coppe ha conseguenze anche sulle squadre italiane che disputeranno la prossima Europa League. Senza i rossoneri, infatti, saranno Roma e Torino a partecipare all’ex Coppa Uefa. La Roma quindi salterà i preliminari e si andrà ad aggiungere alla Lazio tra le squadre italiane qualificate direttamente per la fase a gironi. La […] L'articolo Milan fuori dall’Europa League: Roma ai gironi e Torino ...

Il Tas ha deciso : Milan fuori da Europa : 12.33 Il Milan non parteciperà alla prossima Europa League per le violazioni al fair play finanziario nei periodi di monitoraggio 2015-2018 e 2016-2018. Lo ha stabilito il Tas (tribunale arbitrale dello sport) di Losanna. La Roma,quindi, prenderà il posto della società rossonera nella fase a gironi, col Torino che rileverà il club giallorosso nel terzo turno preliminare.