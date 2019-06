Salute | il rapporto | 850mila italiani in cura per problemi mentali

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019)estremamente diffusi in Italia. Gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel corso del 2017 ammontano a 851.189, con tassi standardizzati che vanno dal 79,9 per 10.000 abitanti adulti in Sardegna fino a 230,1/10.000 in Puglia (valore totale Italia 169,4/10.000). Lo rivela ilmentale del ministero della, che analizza i dati del Sistema informativo per lamentale (Sism) per il 2017 e che è stato presentato oggi a Roma. Gli utenti sono di sesso femminile nel 53,5% dei casi, mentre la composizione per età riflette l’invecchiamento della popolazione generale, con un’ampia percentuale di pazienti al di sopra dei 45 anni (67,6%). In entrambi i sessi risultano meno numerosi i pazienti al di sotto dei 25 anni, mentre la più alta concentrazione si ha nella classe 45-54 anni (25,3% nei maschi; 23,5% nelle femmine); le ...

CD_sociale : RT @MinisteroSalute: #Salutementale, 851mila persone curate dai servizi specialistici, 67 su cento hanno più di 45 anni. Importanti le diff… - MinisteroSalute : #Salutementale, 851mila persone curate dai servizi specialistici, 67 su cento hanno più di 45 anni. Importanti le d… -