Dopo Matteo Salvini non vuole altri uomini! La scelta di Elisa Isoardi

(Di mercoledì 26 giugno 2019)rivela come è cambiata la sua vita. La presentatrice della Prova del Cuoco confessa cheil vicepremier nonavere uomini per un po’. In una lunga intervista al magazine Oggi spiega le sue ragioni. E a quanto sembra non si è per niente pentita di averlo lasciato, anche se il loro legame è stato determinante.oggi ci tiene a sottolineare che è single e felice:"I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione conmi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa."...dunque lapare aver trovato finalmente se stessa e ha scoperto di stare benissimo.

La love story col Ministro è durata 5 anni ed è finita con un post su Instagram molto discusso. Come vede il suo futuro la conduttrice? " Sarà positivo, perché ho energia positiva in me. E guardo con serenità al mio passato, come fosse una bella biblioteca."Elisa tra l’altro è stata riconfermata alla conduzione della Prova del Cuoco per il prossimo anno ed è già al lavoro. Mentre per quanto riguarda la vita privata, negli ultimi 6 mesi gli era stato attribuito un flirt con Alessandro Di Paolo, anche molto contestato dai fan, ma lei minimizza:" È un amico come molti. Io sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio." Mentre come è noto Salvini oggi frequenta Francesca Verdini e pare che tra i due le cose vadano a gonfie vele.