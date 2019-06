Clamoroso in Coppa d’Africa | l’Egitto manda a casa un calciatore | motivazione e accusa

calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Clamorosa decisione dell’Egitto, paese ospitante dell’attualed’Africa. La federazione calcistica egiziana ha infatti deciso dire via undella rosa attuale, Amr Warda.? Le accuse di molestie sessuali mosse contro di lui da parte di una modella. “Amr Warda è stato escluso con effetto immediato dalla squadra dopo aver consultato lo staff tecnico e amministrativo. Una decisione presa per mantenere la disciplina e la concentrazione della squadra durante lad’Africa“, ha dichiarato la federazione in una nota pubblicata sul proprio sito web. La donna coinvolta nel presunto scandalo, per dimostrare la veridicità, ha pubblicato su Twitter video e screenshot delle conversazioni avute con il centrocampista tramite WhatsApp. Già nel 2017 il club portoghese del Feirense aveva rescisso il contratto di Warda a seguito ...

