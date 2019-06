Universiadi | concluso il mini raduno della Nazionale di Arrigoni | martedì prossimo

calcioweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) E’ finito oggi ilUniversitaria a Roma. I 20 ragazzi selezionati dal Ct Danielesi sono salutati dopo aver giocato un’amichevole tra loro: le ‘partitelle’ di queste giorni stanno regalando le ultime indicazioni all’allenatore per quella che sarà la formazione titolare che affronterà il Messico nella partita d’esordio prevista il 2 luglio alle 21 allo stadio Arechi di Salerno. Per gli azzurrini ora ci sono due giorni di riposo, dopo i doppi allenamenti del ritiro: poi si ritroveranno di nuovo a Roma venerdì sera. Sabato mattina è prevista la partenza per Salerno dove vivranno l’emozione di entrare nel villaggio universitario che li ospiterà per la competizione, il Campus Universitario dell’Università degli Studi di Salerno. Il primo allenamento è previsto nel tardo pomeriggio. Dopo la partita contro il Messico di, la squadra parteciperà ...