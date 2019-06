Tutti pazzi per De Rossi | tanti i club sulle sue tracce | per l’ex Roma ci prova anche… il

Maria Elena Boschi - il selfie infiamma Instagram e fa impazzire Tutti : L'ex ministro pubblica su Instagram un primissimo piano che entusiasma i follower, che per una volta lasciano da parte le...

Maria Elena Boschi - il selfie che fa impazzire Tutti (anche gli “avversari” politici) : “Sei più bella che comunista” : FQ Magazine Scoiattolo incastrato in un tombino, è salvo “Dopo questa foto avrai sempre il mio voto”. È uno dei tantissimi commenti alla foto che Maria Elena Boschi ha postato sul suo profilo Instagram e che la ritrae senza trucco, in un primissimo piano. La parlamentare del Partito Democratico commenta: “Un po’ di sport di mattina per ...

Tutti pazzi di Sensi - incontro con l’Inter : “abbiamo molte richieste” : “Su Sensi abbiamo molte richiesta, ma prima di darlo via ci penseremo molto bene”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, intercettato dai microfoni di Sky dopo un incontro con l’Inter per il futuro del centrocampista. Sensi è nel mirino anche del Milan, si sta aprendo una vera e propria asta per uno dei migliori calciatori nel suo ruolo. Carnevali ha invece smentito ...

Tutti pazzi per l'oro/ Su Italia 1 il film con Matthew McConaughey - oggi - 19 giugno - : Tutti pazzi per l'oro, film in onda su Italia 1 oggi mercoledì 19 giugno 2019 a partire dalle ore 21:20. Nel cast Matthew McConaughley e Kate Hudson

Tutti pazzi per i cavalli : la regina (e Kate Middleton) inaugurano Ascot 2019 : È sui cavalli che gli inglesi danno il meglio. E tutto il mondo passa da Ascot, una ...

Tutti pazzi per il Bao (e dove mangiare i migliori in Italia) : Chair siu bao: il classicoRaffinatissimo: con anatra e curryOra è anche veganoIl nero va su tuttoLe altre versioni in OrienteIl bao a forma di maialinoContaminazione al potereParlano Tutti di «bao», il panino cotto al vapore che impazza per l’Europa, particolarmente nelle città ad alto tasso di passione etnica. Ma i soli italiani che possono vantare di averli assaggiati quando manco se ne conosceva il nome sono quelli che nei primi anni 2000 si ...

Mondiale Femminile - Tutti pazzi per le azzurre : quasi tre milioni di italiani davanti alla tv! : Mondiale Femminile – tutti pazzi per le azzurre. L’Italia Femminile entusiasma, la ‘manita’ alla Giamaica ha fatto seguito al successo all’esordio contro l’Australia permettendo alle ragazze del ct Bertolini di accedere agli ottavi di finale. E gli italiani hanno apprezzato. Erano davvero in tanti, ieri pomeriggio, davanti alla tv. La seconda gara del girone è stata infatti vista da 2 milioni e 870 mila ...

Mondiali Femminili - Tutti pazzi per Shandice van De Sanden : chioma leopardata e tenacia da vendere - il talento scoperto da un vicino di casa : Shandice van de Sanden: oltre il make up e l’acconciatura leopardata c’è di più! La fantastica storia dell’attaccante dell’Olanda femminile I Mondiali di calcio femminile 2019 in corso in Francia stanno riscuotendo molto successo! Le giocatrici in campo sono riuscite a far breccia nel cuore degli appassionati di calcio di tutto il mondo, con le loro giocate, le loro storie ed i loro look. Tra coloro che si sono ...

Tutti pazzi per Capri : i vip prendono d'assalto l'isola - : Novella Toloni Il "Vip Challenge" ha richiamato sull'isola molti personaggi famosi, ma altrettanti vip hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza a Capri. Tra loro Anna Valle, Federica Fontana, Gilda Ambrosio e la popstar Rihanna È Capri la meta turistica del momento, soprattutto per i personaggi famosi italiani che negli ultimi giorni l'hanno letteralmente presa d'assalto. Complice anche l’annuale evento mondano "Vip ...

Mondiale femminile - Tutti pazzi dell’Italia : i messaggi di Raggi - Casellati - Fontana e Meloni : Mondiale femminile – “Forza Azzurre! Sono molto orgogliosa delle ragazze della nostra Nazionale di calcio femminile per la qualificazione alla fase finale dei Mondiali. Questo per noi rappresenta motivo d’orgoglio. Queste ragazze rappresentano un modello da seguire, lo sport che arriva ad altissimi livelli”. E’ il messaggio della sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook dopo la vittoria ...