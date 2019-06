Rose Hanbury | tutto quello che sappiamo su quella che gli inglesi chiamano “la nuova

“La nuova Camilla”. Chi è Rose Hanbury - la donna che manda in crisi William e Kate Middleton : Prima era “l’amica glamour di Kate Middleton”, ora è “la nuova Camilla” per i tabloid britannici. Un soprannome che fa riferimento al super gossip che nelle ultime settimane sta diventando popolarissimo: quello che vorrebbe Rose Hanbury molto vicina, troppo, a William. In prima fila al Royal wedding, sempre presente agli eventi di corte, Rose è ritenuta come la principale responsabile della crisi che starebbero ...