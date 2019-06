Calcio | Coppa d’Africa 2019 | Mali-Mauritania 4-1 | poker delle Aquile ma primo gol storico

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Secondo incontro della giornata per il gruppo E dellad’Africa. A confrontarsi, sul rettangolo verde del New Suez Stadium in Egitto, ile la, dopo che il match tra Tunisia e Angola era finito sull’1-1. E’ termina 4-1 in favoreil confronto. A sbloccare il risultato è stato Diaby al 37′ e sul finire della prima frazione ha raddoppiato Marega su rigore. Nella ripresa Adama Traore si è reso protagonista di una doppietta al 55′ ed al 74′ che ha reso inutile la marcatura sempre su penalty di El Hacen, dal valore però. Un successo che proietta la formazioneana in vetta al raggruppamento. Ilsi schiera con un 4-2-3-1: Magassouba punta su Marega riferimento offensivo, assistito da Noss, Diaby e Djenepo. 4-4-2 invece per la. Neltempo ilparte a ritmo lento, anche per ...

