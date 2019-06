Tuttochiaro | gaffe di Monica Marangoni | «Dobbiamo dare subito la linea al TG5» – Video

davidemaggio

(Di venerdì 21 giugno 2019)Una papera in piena regola (e non su Canale 5). Dallo scorso lunedì al timone di, rotocalco mattutino del daytime estivo di Rai 1 (qui la recensione),è incorsa oggi in unabella e buona. In chiusura di trasmissione la conduttrice ha salutato il pubblico e, nellaad uno speciale del TG1 sull’arrivo del Papa a Napoli, ha affermato: “Quindilaal Tg5”. La, involontariamente, lancia dunque il telegiornale sbagliato, e non si accorge della svista, complici forse i pochi secondi a disposizione. Non è la prima volta comunque che un conduttore sbaglia a lanciare il tg della sua rete. Un po’ di anni fa, nel 2010, a cadere nello stesso errore era stata Mara Venier che, salutando gli amici de La Vita in Diretta, invece di lanciare il TG1, lanciò il TG del Biscione.di...

