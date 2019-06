Il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett consentirà interessanti opportunità dal punto

Call of Duty : Modern Warfare su PC con supporto DirectX raytracing e tecnologia NVIDIA GeForce RTX : NVIDIA e Activision hanno annunciato oggi che NVIDIA è il partner ufficiale per PC di Call of Duty: Modern Warfare, l'attesissimo nuovo titolo in uscita il 25 ottobre. Ecco i dettagli nel comunicato ufficiale:NVIDIA sta lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori di Infinity Ward, per integrare le tecnologie gaming di Microsoft DirectX Raytracing e NVIDIA Adaptive Shading nella nuova versione per PC di Modern Warfare"Call of Duty: Modern ...

Stay in the Light è un horror in prima persona in cui il ray tracing è un requisito e una componente di gameplay fondamentale : Da Reddit a NVIDIA Indie SpotLight, Stay in the Light di Sunside Games, disponibile oggi in fase di accesso anticipato, è un esempio del lavoro che gli sviluppatori indipendenti stanno facendo con il ray Tracing.Ecco il comunicato che ci presenta questo particolare progetto."Stay in the Light" è un horror in prima persona che utilizza il ray Tracing come componente di gameplay di base, non solo per migliorare la qualità dell'immagine, ed è il ...

Scopriamo le potenzialità del ray tracing con la demo giocabile "Attack from Outer Space" : Il ray tracing in tempo reale arriva su PC ed è possibile provarlo con la demo Attack from Outer Space, riporta Unrealengine.Questa demo giocabile è stata realizzata da Christian Hecht ed è possibile scaricarla liberamente da questa pagina. La demo è naturalmente pensata per sfruttare questa tecnologia e mostrarne le potenzialità, mettendo a dura prova la vostra GPU. Per poter eseguire la demo in maniera stabile è consigliata una Nvidia GeForce ...

Nvidia annuncia che il classico Quake II sta per tornare con un nuovo look potenziato dalla tecnologia di ray tracing : Nvidia ha annunciato oggi che Quake II RTX sarà disponibile su GeForce.com gratuitamente a partire dal 6 giugno.Quake II RTX è il primo gioco al mondo completamente disponibile con il path-tracing, una tecnica di ray-tracing che unifica tutti gli effetti di luce quali ombre, riflessi, rifrazioni e altro ancora in un unico algoritmo. Il risultato è un nuovo look mozzafiato per Quake II di id Software, uno dei giochi più popolari al mondo, ...

Computex 2019 : NVIDIA e BETHESDA annunciano il supporto del ray-tracing per Wolfenstein Youngblood : NVIDIA e BETHESDA hanno annunciato oggi che Wolfenstein: Youngblood, il prossimo capitolo del leggendario franchise di Wolfenstein, includerà il supporto per effetti ray-tracing in tempo reale, NVIDIA Adaptive Shading e altre tecnologie di gaming avanzate che permetteranno ai giocatori di sperimentare un realismo mai visto prima nelle immagini di gioco. Per celebrare il ritorno del franchise Wolfenstein, NVIDIA ha dato il via a un ...

Computex 2019 : NVIDIA reinventa ‘Quake II’ con una grafica ray- Tracing mozzafiato : NVIDIA ha annunciato oggi che Quake II RTX sarà disponibile su GeForce.com gratuitamente a partire dal 6 giugno. Quake II RTX è il primo gioco al mondo completamente disponibile con il path-Tracing, una tecnica di Ray-Tracing che unifica tutti gli effetti di luce quali ombre, riflessi, rifrazioni e altro ancora in un unico algoritmo. Il risultato è un nuovo look mozzafiato per Quake II di id Software, uno dei giochi ...

La versione 5.7 di CryEngine arriverà il prossimo anno con supporto al ray tracing - DirectX 12 e Vulkan : Crytek ha annunciato che il suo motore grafico, CryEngine, sarà aggiornato alla versione 5.7 il prossimo anno nel corso della primavera, come riportato da Wccftech.Questa nuova versione dell'engine arriva con importanti novità, come il supporto alla tecnologia di ray tracing in tempo reale per l'illuminazione.CryEngine in versione 5.7 supporterà le DirectX 12 e l'API Vulkan, inoltre, grazie a un GCN dedicato sarà introdotto l'asynchronous ...

Un video mostra come gira il primo Crysis con la tecnologia di ray Tracing : Molti di voi ricorderanno il primo Crysis come un gioco che metteva alla prova anche gli hardware più potenti e, ancora oggi, il titolo compete con i giochi di attuale generazione.Questo è testimoniato dal lavoro svolto da Digital Foundry, che ha deciso di provare lo sparatutto di Crytek con mod che introducono la cooperativa nella campagna e la tecnologia di Ray Tracing.Il video pubblicato dalla redazione britannica ci fornisce un'idea delle ...