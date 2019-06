Qual è l’immagine che gli italiani hanno della biblioteca?

laprimapagina

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L’Associazione Italiana Editori ha realizzato un’indagine, condotta all’interno dell’Osservatoriolettura e dei consumi culturali realizzato da Pepe Research, su

karypant : RT @InEsplorazione: Simone Di Stefano, #Casapound , condannato tra le altre cose per aver rimosso la bandiera europea e Marsella , #Casapou… - giuseppeflagex : RT @InEsplorazione: Simone Di Stefano, #Casapound , condannato tra le altre cose per aver rimosso la bandiera europea e Marsella , #Casapou… - SegalaMatilde : RT @InEsplorazione: Simone Di Stefano, #Casapound , condannato tra le altre cose per aver rimosso la bandiera europea e Marsella , #Casapou… -