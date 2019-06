Cambiamenti climatici | l’8% dell’Europa a rischio desertificazione | compresa l’Italia

Cambiamenti climatici - “un quinto del territorio nazionale italiano a rischio desertificazione” : Un anno fa, in occasione della Giornata mondiale contro la desertificazione indetta dall’Onu, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa parlava di ‘piena emergenza’. D’altronde sono passati 25 anni dalla firma della Convenzione Onu per la lotta alla desertificazione (Unccd) e ormai si tratta di un fenomeno che, nel mondo, interessa oltre cento Paesi, minacciando la sopravvivenza di circa un miliardo di persone. Secondo l’ultimo Atlante mondiale ...

Visco : Cambiamenti climatici mettono a rischio l’economia. L’autonoleggio può aiutare : Il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile, ha lanciato l’allarme: senza una decisa virata verso

Cambiamenti climatici : la Groenlandia ha appena perso 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio - evento molto insolito : La crisi climatica sta riscaldando rapidamente l’Artico e gli effetti si stanno facendo sentire dalla Groenlandia all’Alaska. Oltre il 40% della Groenlandia ha sperimentato una pesante fusione dei ghiacci il 13 giugno, con una perdita totale di ghiaccio stimata in oltre 2 miliardi di tonnellate. Nonostante sia una grande isola piena di ghiaccio, è altamente insolito che una quantità così alta di ghiaccio vada persa a metà giugno. La “stagione di ...

I Cambiamenti climatici porteranno più guerre nel mondo : Portatori d’acqua nel conflitto in corso nella Repubblica Democratica del Congo (foto: ALEXIS HUGUET/AFP/Getty Images) Una delle conseguenze del riscaldamento globale è il conflitto. Non tanto tra i negazionisti e la comunità scientifica, ma tra intere fasce di popolazione. Beninteso, nella storia umana una delle cause principali delle guerre è stata la scarsità delle risorse, da sempre; a provocarla spesso è stata la situazione climatica ...

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici : webinar sulla ricerca per le previsioni del clima per operazioni e servizi : Le previsioni del clima sono una fonte dell’informazione climatica per scale temporali che vanno da 3 settimane a 10 anni nel futuro e saranno l’argomento di un interessante webinar del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici (cmcc), dell’European climate Prediction system (EUCP) e di climate Europe. I modelli globali inizializzati con le migliori condizioni iniziali sono il principale strumento utilizzato per generare informazioni ...

Cambiamenti climatici : il miliardario Bloomberg promette 500 milioni di dollari per adottare energie pulite : Un’ impegno che va oltre le parole per il miliardario e filantropo americano, Michael Bloomberg, che ha promesso di spendere mezzo miliardo di dollari per spingere gli Stati Uniti ad adottare energie pulite e combattere il cambiamento climatico. E’ una “battaglia del nostro tempo” secondo l’ex sindaco di New York: da questo principio, la decisione di investire 500 milioni di dollari per lanciare l’iniziativa ...

Madagascar allo stremo - l’allarme dell’ONU : oltre un milione di persone alla fame per i Cambiamenti climatici : I cambiamenti climatici stanno portando alla fame il Madagascar, non è una stima è un’emergenza conclamata. Il Paese flagellato negli ultimi 20 anni da fenomeni meteorologici estremi e frequenti è stato colpito da 35 cicloni, 8 inondazioni e 5 periodi di grave siccità, eventi tre volte più frequenti di quanto è successo negli anni precedenti. Questo inoltra peggiora la situazione della popolazione già estremamente vulnerabile e aumenta i ...

Ambiente - Cisl : “Porre il tema dei Cambiamenti climatici al centro dell’agenda” : “La Cisl condivide e rilancia l’allarme lanciato oggi da Save the Children, l’Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio, relativo al fatto che i cambiamenti climatici ed i disastri naturali saranno la prima causa di migrazione forzata entro i prossimi anni”. Cosi’ il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini, commenta l’allarme lanciato oggi da Save the Children, in ...

Allarme degli scienziati! Cambiamenti climatici - la civiltà umana può sparire nel 2050 : Secondo un nuovo rapporto scientifico la civiltà umana rischia di sparire in soli 30 anni a causa dei Cambiamenti climatici. Nel caso in cui le temperature medie dovessero raggiungere i 3° centigradi in più rispetto all'epoca preindustriale, si avvierebbe un catastrofico effetto a catena in grado di mettere in ginocchio l'intera umanità. È lo scenario catastrofico tratteggiato in un nuovo, autorevole rapporto scientifico redatto dal ...

Ambiente e primarie USA : Joe Biden lancia un piano da 5.000 miliardi di dollari contro i Cambiamenti climatici : Punta tutto sul clima Joe Biden per difendersi dalle critiche che gli sono arrivate dall’ala liberal del partito. L’ex vice presidente americano, candidato favorito alle primarie democratiche di Usa 2020 infatti ha lanciato un piano da 5.000 miliardi di dollari per la lotta ai cambiamenti climatici. Chiede un’economia con energia pulita al 100% e zero emissioni nette entro il 2050. Un piano quello di Biden costerà 1.700 ...

Cambiamenti climatici : gli studenti incontrano la pubblica amministrazione per una Milano ancora più green : Raccontare i Cambiamenti climatici, i fattori di rischio per l’ambiente, parlare di soluzioni che possano aiutare a limitare gli agenti inquinanti nell’atmosfera. Queste sono le tematiche principali affrontate nel progetto “OBIETTIVO CLIMA: iCHANGE”,sviluppato daENGIE Italia, player dell’energia e dei servizi guidata dall’obiettivo di essere leader nella transizione a zero emissioni di CO2, insieme all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. ...

I Cambiamenti climatici potrebbero essere una “minaccia esistenziale” entro il 2050 : “alta probabilità della fine della civiltà umana” : 20 giorni di caldo letale all’anno, collasso degli ecosistemi e oltre un miliardo di persone sfollate. Questi sono tutti probabili scenari che potrebbero devastare le società entro il 2050 se non verranno intraprese azioni rapide e radicali per limitare i cambiamenti climatici, secondo una relazione di un think tank sostenuta da un ex capo militare australiano. Il documento del Breakthrough National Center for Climate Restoration di Melbourne ...

I Cambiamenti climatici stanno già colpendo l’agricoltura : cibo a rischio : I cambiamenti climatici stanno modificando l’agricoltura a livello globale con un peggioramento della sicurezza alimentare anche nei Paesi più ricchi, quindi non solo in quelli più poveri. Gli scienziati hanno messo a confronto i dati sul clima con quelli sull’agricoltura ed ecco cosa hanno scoperto.Continua a leggere

Cambiamenti climatici : studio indipendente conferma l’influenza negativa sulla salute umana : Come se i danni provocati dai Cambiamenti climatici non fossero già preoccupanti, degli studi scientifici indipendenti confermano anche gli effetti negativi sulla salute dell’uomo. Lo sostengono gli scienziati di 27 accademie europee che esortano nell’intraprendere decisioni politiche per proteggere la salute della popolazione in Europa. Nel nuovo rapporto del Consiglio delle Accademie europee delle scienze (EASAC) si evidenziano una ...