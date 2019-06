Totti | Baldissoni | «Pallotta non vende il club Totti? Nessuno può decidere da solo»

Roma - Baldissoni risponde a Totti : “non ha accettato la nostra proposta. Voleva Conte? Difficile. E sui romani in squadra…” : Il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, risponde a Totti in merito alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall’ex giocatore, chiarendo la posizione della società Giorni di fuoco a Roma, non solo per il caldo. La tranquillità calcistica della Capitale è stata scossa dalle dichiarazioni in conferenza stampa di Totti che, annunciando il suo addio alla società giallo-rossa, non ha mancato l’occasione di ...

Addio Totti - Baldissoni : “Sarebbe sciocco pensare ad un club deromanizzato. Nessuno può decidere da solo” : Il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, ha risposto ai microfoni di Sky Sport alle dichiarazioni fatte da Francesco Totti nella conferenza d’Addio di ieri. Nel dettaglio, Baldissoni afferma: “Siamo dispiaciuti per le parole di Francesco Totti. Ma credo che sia opportuno fare anzitutto una considerazione. Tutti i grandi calciatori, e qui parliamo forse del più grande calciatore italiano di tutti i tempi, hanno bisogno di ...

Baldissoni : «Non abbiamo mai voluto allontanare Totti» : Baldissoni risponde a Totti – La conferenza di Francesco Totti andata in scena nella giornata di ieri, attraverso la quale l’ex capitano della Roma ha annunciato le proprie dimissioni, ha lasciato strascichi inevitabili in casa giallorossa. Dopo la risposta della società, anche il vicepresidente del club Mauro Baldissoni ha voluto dire la sua. Intervistato da […] L'articolo Baldissoni: «Non abbiamo mai voluto allontanare Totti» è ...

Totti - la risposta del vicepresidente Baldissoni : «Nessuno può decidere da solo - la Roma non è in vendita» : A Francesco Totti arriva una prima risposta da Mauro Baldissone, vicepresidente della Roma: «Dispiaciuto per le sue parole, ma nessuno può decidere da solo in una società....

Totti - la risposta del vicepresidente Baldissoni : «Nessuno può decidere da solo - su Ranieri è stato ascoltato - la Roma non è in vendita» Diretta : A Francesco Totti arriva una prima risposta da Baldissone, vicepresidente della Roma: «Dispiaciuto per le sue parole, ma nessuno può decidere da solo in una società. Comunque...