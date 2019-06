Milan | clamoroso accordo con la Uefa | il club rossonero pronto a rinunciare

Lazio - clamoroso affondo di Lotito : “il Milan su Tare? Nessuno mi ha chiamato - ognuno ha il suo stile” : Il presidente della Lazio ha parlato della permanenza di Inzaghi e Tare, lanciando anche una frecciatina al club rossonero Quindici anni alla guida della Lazio, un arco temporale nel quale il presidente Lotito ha regalato gioie e soddisfazioni ai tifosi biancocelesti. L’ultimo successo è recentissimo, la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta che darà la possibilità alla squadra di Inzaghi di giocarsi la Supercoppa contro la ...

Milan - dietro l’addio di Leonardo c’è il PSG : pronto il clamoroso ritorno : Leonardo potrebbe tornare a Parigi, non è ancora chiaro in quale veste: dopo l’avventura al Milan un clamoroso ritorno al PSG? Ieri il PSG ha attirato l’attenzione su di sè per l’annuncio dell’addio di Gigi Buffon: l’ex portiere juventino, nonostante la proposta di rinnovo del club francese, ha deciso di non proseguire la sua avventura a Parigi. Oggi, il PSG torna a far parlare di sè per la possibilità di un ...

La rassegna stampa di giovedì 6 giugno – Il nuovo Milan - le parole di Commisso - il clamoroso ritorno alla Juventus insieme a Sarri [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano è già con le spalle al muro - Avellino sogna un clamoroso 2-0 : Quarantotto ore dopo la clamorosa vittoria di Avellino in gara-1, Olimpia Milano e Sidigas si ritrovano sul parquet del Forum per una seconda partita della Serie che vale tantissimo. I Campioni d’Italia in carica sono con le spalle al muro e non possono permettersi un ulteriore passo falso in casa, mentre gli irpini sognano il 2-0 per avere ben tre possibilità (due in casa) di volare in semifinale nei Playoff. Milano deve scrollarsi di ...

Basket – Playoff Serie A : clamoroso tonfo dell’Olimpia Milano - Avellino espugna il Forum : gli irpini si prendono Gara-1 : La formazione irpina si impone con il punteggio di 74-82, portandosi così in vantaggio nella Serie Scattano i Playoff scudetto di Serie A di Basket ed ecco subito la prima sorpresa, Avellino infatti espugna il Forum di Assago superando l’Olimpia Milano con il punteggio di 74-82. Qualificatasi tra le migliori otto solo all’ultima giornata della regular season, la formazione irpina comincia alla grande la Serie contro la ...

Milan-Bologna - clamoroso ammutinamento di Bakayoko : il francese insulta Gattuso e rifiuta di entrare in campo [VIDEO] : Lucas Biglia si fa male a metà primo tempo, Gattuso chiama Bakayoko per entrare in campo ma lui si rifiuta clamoroso quanto successo nel corso del primo tempo di Milan-Bologna, una scenata pessima con protagonista Tiemoué Bakayoko. Il francese infatti si è rifiutato di entrare in campo per sostituire Lucas Biglia, infortunatosi alla schiena e impossibilitato a rimanere in campo. Gattuso ha mandato a scaldare il francese, ricevendo però la ...

Piatek-Juventus - “Repubblica” : clamoroso - può già lasciare il Milan : PIATEK JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Repubblica“, Piatek potrebbe decidere di lasciare già il Milan in caso di mancata qualificazione in Europa in vista della prossima stagione. Un addio clamoroso dopo appena 6 mesi. La Juve, dal canto suo, resta alla finestra. L’attaccante polacco potrebbe rappresentare il profilo ideale per il ruolo di […] More

Clamoroso Milan : Gattuso opta per il ritiro punitivo - multato Bakayoko : Milan, la situazione in casa rossonera si fa sempre più complessa: la classifica non sorride a Gattuso che adesso opta per le maniere forti Aria tesissima in casa Milan in un finale di stagione che si fa sempre più complicato. Raggiungere la Champions League sarebbe importantissimo per i rossoneri, ma la situazione di classifica si fa sempre più intricata con diverse pretendenti pronte a dar battaglia. La società sembrava aver deciso di ...

Le notizie del giorno - Grave lutto nel mondo del calcio e clamoroso scambio Napoli-Milan : Le notizie del giorno - Delio Rossi si appresta a tornare a Palermo , a otto anni di distanza dalla partita che sancì l'inizio della fase più buia della gestione Zamparini , finale di Coppa ...