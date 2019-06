Anticipazioni Temptation Island | si parte il 24 06 | due fidanzati restano solo 4 ore

Temptation Island Anticipazioni : Giulio e Flavio da U&D a tentatori del reality : Lunedì 24 giugno prenderà il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, il reality sui sentimenti condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia. Se negli ultimi giorni i fan hanno avuto modo di cominciare a conoscere le sei coppie di fidanzati pronte a mettersi in gioco, al momento è ancora mistero sui nomi di tentatori e tentatrici che saranno presenti nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula. Solo in queste ...

Anticipazioni Temptation Island prima puntata : si parte già con un confronto d'addio : Cresce l'attesa per la nuova edizione di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che vedremo in onda a partire da lunedì 24 giugno in prime-time. Dopo il rinvio di questa settimana, finalmente è stata svelata la data ufficiale di messa in onda del programma che da anni, ormai, è diventato un vero e proprio punto fermo della programmazione estiva della rete ammiraglia Mediaset. Le ...

Temptation Island : Anticipazioni prima puntata - De Filippi sconvolta : La prima puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di colpi di scena con una coppia che, a poche ore dall’inizio dello show, abbandonerà la spiaggia. A svelarlo Maria De Filippi che in un’intervista a Radio Deejay ha spiegato di essere rimasta sconvolta da quello che è accaduto. Cosa è accaduto? Per ora sappiamo solo che una delle coppie ha richiesto il falò di confronto nella prima puntata. L’incontro è stato ...

Anticipazioni Temptation Island : inizia il 24 giugno - due fidanzati si dicono addio subito : La prima puntata di Temptation Island ha finalmente una data ufficiale: non sarà il 17 giugno, come previsto in un primo momento, ma l'attesa durerà una settimana, in più ovvero fino a lunedì 24 giugno. L'annuncio è stato dato dai vari canali ufficiali del docu-reality, oltre che dal portale Witty Tv, rimbalzando successivamente nei social network. Sarà in tale occasione che inizierà l'avventura delle sei coppie di fidanzati e fidanzate che si ...

Anticipazioni Temptation Island : inizia il 24/06 - due fidanzati si dicono addio subito : La prima puntata di Temptation Island ha finalmente una data ufficiale: non sarà il 17 giugno, come previsto in un primo momento, ma l'attesa durerà una settimana, in più ovvero fino a lunedì 24 giugno. L'annuncio è stato dato dai vari canali ufficiali del docu-reality, oltre che dal portale Witty Tv, rimbalzando successivamente nei social network. Sarà in tale occasione che inizierà l'avventura delle sei coppie di fidanzati e fidanzate che si ...

Anticipazioni Temptation : una coppia sarebbe già scoppiata (RUMORS) : La sesta edizione di Temptation Island sta per aprire i battenti. Nella giornata del 14 giugno, sul blog di Davide Di Maggio è apparsa un indiscrezione interessante su una delle coppie. Stando alle Anticipazioni lanciate dal giornalista, una delle coppie in gioco avrebbe già richiesto il falò di confronto. In seguito al duro botta e risposta, i due protagonisti avrebbero scelto di abbandonare il programma da separati. Al momento le generalità ...

Anticipazioni Temptation Island : chi ci sarà nel cast dei tentatori : Temptation Island: ex corteggiatori di Uomini e Donne nel cast dei tentatori Ormai è quasi tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, dopo che sono state annunciate le sei coppie che sbarcheranno in Sardegna, arrivano alcune indiscrezioni sui tentatori. Quest’anno nel cast dei tantori ci sarà un volto proveniente da Uomini e Donne. A confermarlo, seppur dichiarando di non poter svelare troppo, è stata Raffealla Mennoia, ...

Anticipazioni Temptation Island : Ambra Lombardo e Kikò nel cast? : Ambra Lombardo e Chicco Nalli nel cast di Temptation Island? Parla lei Ambra Lombardo e Kikò Nalli stanno lottando con le unghie e con i denti per dimostrare al pubblico del piccolo schermo la veridicità del loro sentimento. Tant’è che da qualche tempo si inizia a parlare di una loro presunta partecipazione a Temptation Island, che a breve tornerà in onda con un’edizione nuova di zecca. Ambra Lombardo, intervistata dal settimanale ...

Temptation Island - Anticipazioni : Cristina e David di U&D nel cast : Sono da poco iniziate le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, il reality sui sentimenti prodotto da Maria De Filippi e che verrà trasmesso presumibilmente dal 24 giugno prossimo in prima serata su Canale 5. Tutte le sei coppie concorrenti sono sbarcate in Sardegna, pronte a mettere alla prova la forza del loro amore e, come rivelato dalle pagine ufficiali del programma, tra di esse vi è anche una coppia già conosciuta al ...

Anticipazioni Temptation Island! Ecco le 6 coppie : I telespettatori di Canale 5 in trepidante attesa, in vista dell'avvio della nuova edizione di "Temptation Island", il format estivo prodotto da Maria De Filippi. Il docu-reality sui tradimenti atteso per l'estate 2019, Temptation Island, potrebbe slittare a data da destinarsi: nel palinsesto di "Publitalia" (la società di raccolta pubblicitaria per le reti Mediaset) il format condotto da Filippo Bisciglia non sarebbe al momento previsto per ...

Temptation Island Vip 2019 : tutte le Anticipazioni sul cast - c'è anche una conduttrice sportiva inaspettata : Work in progress per 'Temptation Island Vip 2019'. anche quest'anno, per la seconda stagione di fila, alcune coppie vip metteranno alla prova la loro fedeltà nel reality delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che dovrebbe andare in onda in autunno su Canale 5. Non c'è ancora un

Anticipazioni Temptation Island : David e Cristina di Uomini e Donne Over forse in gioco : Mancano soltanto due coppie a completare il cast della sesta edizione di Temptation Island: probabilmente nella giornata di oggi, sulla pagina Instagram della trasmissione saranno caricati i video di presentazione degli ultimi 4 concorrenti. Il blog "Vicolo delle News", però, sostiene che anche quest'anno due volti noti avrebbero accettato di mettersi in gioco nel reality di Canale 5: stiamo parlando di David Scarantino e Cristina Incorvaia, ...

TEMPTATION ISLAND 2019/ Anticipazioni e coppie : David e Cristina in gioco? : TEMPTATION ISLAND 2019, quali sono le coppie? Nicola e Sabrina si vanno ad aggiungere a quelle già svelate. Ecco chi sono

Temptation Island 2019/ Anticipazioni : annunciate 4 coppie - e i 'vip'? : Temptation Island 2019, quali sono le coppie? Nicola e Sabrina si vanno ad aggiungere a quelle già svelate. Ecco chi sono