Nuoto | Mare Nostrum Barcellona 2019 | Scozzoli-Carraro | coppia sul podio Bene Scalia nei

(Di domenica 16 giugno 2019) Seconda ed ultima giornata di gare nella piscina di, sede della tappa iberica deldi. Nella vasca catalana lo spettacolo non è mancato e gli atleti di un certo calibro hanno mostrato segnali di forte vitalità. Partiamo dai 50 rana uomini dove il campione di tutto Adam Peaty ha piazzato un 26″55 tanto per gradire. Siamo in piena fase di carico ma il britannico ad andare piano non ci pensa proprio. Certo, il miglior crono dell’anno al mondo del brasiliano Joao Gomes (26″42) resta ma la verità la sapremo solo tra poco più di un mese in Corea del Sud (21-28 luglio) nella rassegna iridata. Italia presente in questa specialità con Fabioe Nicolò Martinenghi. Il romagnolo è giunto terzo con il tempo di 27″14, preceduto dal sudamericano Felipe Lima (27″02), mentre il lombardo ha toccato la piastra in quarta posizione ...

