Hai la maglia del Cinema America | sei antifascista Botte e testate a 4

(Di domenica 16 giugno 2019) Ieri notte quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa trent’anni all’urlo di “Hai la maglietta del, sei antafiscista, levati subito sta maglietta, te ne devi andare via da qua”. I quattro aggrediti avevano passato la serata in Piazza San Cosimato per seguire le proiezioni. Lo riferisce l’ufficio stampa del.Bottigliate, pugni, insulti econ minacce affinché i ragazzi levassero le magliette.David Habib, ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli, indossava la maglietta bordeaux, ora piena di sangue per via di una tumefazione. Ha riportato un trauma con fattura scomposta alla piramide nasale. Ad un altro degli aggrediti sono stati messi tre punti sul sopracciglio destro.“Eravamo a San Francesco a Ripa, all’inizio erano in due, hanno iniziato a insultarci - ...

