A Roma quattro ragazzi sono stati aggrediti perché indossavano magliette del Cinema

Roma - aggressione a quattro ragazzi con la maglietta del Cinema America : “Levatevela subito - siete antifascisti” : Dopo aver passata la serata a piazza San Cosimato per seguire una proiezione Cinematografica, quattro ragazzi di vent’anni sono stati aggrediti ieri notte, a Trastevere, da una decina di 30enni perché indossavano la maglietta del Cinema America. “Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista, levati subito ‘sta maglietta, te ne devi andare via da qua”. E giù bottigliate, pugni, insulti e testate. La denuncia è arrivata da uno ...

La guerra tra correnti alla procura di Roma costringe la politica a rispondere a quattro domande urgenti : Chissà se le vicende che interessano quale indagato l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara non persuadano con maggiore decisione gran parte della corporazione alla necessità di modifiche di sistema. Vi è una insoddisfazione diffusa fra i magistrati dei meccanismi di attribuzione dei posti direttivi,

Master of Photography : Roma antica - supereroi a quattro zampe e Antonia Klugmann nella quarta stagione del talent per fotografi : Master of Photography Master of Photography, il primo tv show europeo dedicato al mondo della fotografia, torna in prima serata con la quarta edizione su Sky Arte (120 e 400 di Sky), da martedì 28 maggio con sei nuovi episodi, e in replica su Sky Uno alle 23.15. Otto concorrenti, selezionati tra i migliori talenti da tutta Europa, dovranno dimostrare a una giuria di fotografi ed esperti di fama mondiale di avere creatività, istinto e ...

Roma - Dzeko : 'In quattro anni non abbiamo vinto nulla. Deluso dalla stagione' : Edin Dzeko fa i conti con la realtà non si nasconde dietro a parole di circostanza, riconoscendo quanto la stagione che sta per terminare sia stata negativa per i giallorossi. Il bosniaco si racconta ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : gli azzurri nel tabellone di qualificazione. Quattro wild card per gli italiani : Manca meno di una settimana all’inizio degli Internazionali d’Italia 2019. Al Foro Italico è già quasi tutto pronto per uno degli eventi più belli ed importanti dell’intero panorama tennistico mondiale. Per quanto riguarda il settore maschile sicuri di un posto nel tabellone principale sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. Berrettini, Sonego e Seppi hanno ricevuto una wild card ...

Elezioni Romagnano : quattro liste per affrontare i problemi 'storici' del paese : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Elezioni Romagnano: quattro ...

Roma - Mirante : 'Quattro finali - la fase difensiva è migliorata' : Antonio Mirante , portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa: 'Credo che ci sia stato un miglioramento generale da parte di tutti nella fase difensiva, ne ha giovato tutta la squadra e ora sta a noi riconfermarci. Ci ...

Roma - Fazio : 'Quattro partite - quattro finali' : Federico Fazio , difensore della Roma , parla in vista della sfida di Marassi col Genoa a Sky Sport : 'Mancano quattro partite e per noi devono essere quattro finali, sarà una bella lotta con tante squadre in lotta per lo stesso posto. Con dodici punti avremmo maggiori chances di arrivare ...

Almeno quattro persone sono state ferite dopo che una betoniera è uscita di strada a Roma - per un malore del conducente : Almeno quattro persone sono state ferite a Roma – in via Casilina, all’altezza del Policlinico Casilino – dopo che una betoniera è uscita di strada. Tra i feriti c’è anche il conducente della betoniera, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto