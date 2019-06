Il Chelsea blocca Maurizio Sarri Lui vuole solo la Juve I rumors

Il Chelsea vince l’Europa League! Giroud sblocca la gara - Hazard la chiude : poker all’Arsenal in finale : Il Chelsea supera l’Arsenal nella finale di Europa League per 4-1: Giroud, Pedro e la doppietta di Hazard stendono i Gunners e regalano il trofeo a Maurizio Sarri Settimana di grande calcio, tutta in salsa inglese. Prima la finale di Europa League, poi quella di Champions League, fra 4 grandi della Premier League. Si parte quest’oggi, a Baku, con Chelsea e Arsenal di fronte nella prima stracittadina della storia di quella che ...

LIVE Chelsea-Arsenal 1-0 - Finale Europa League in DIRETTA : 11° centro di Oliver Giroud! La finale di Baku la sblocca l’ex! : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della finale di Europa League 2018/19 tra Chelsea ed Arsenal. È il primo derby londinese della storia in un atto conclusivo europeo. Ma non l’unico inglese: in 11 anni, dopo Manchester United-Chelsea, anche la Champions League sarà vinta da una britannica, che sia LIVErpool o Tottenham. Si gioca in Azerbaijan, a Baku, allo Baku Olympic Stadium, sede per la prima volta di una finale europea. ...

Finale Europa League – Giroud - gol pazzesco in volo d’angelo : la rete che sblocca Chelsea-Arsenal [VIDEO] : Olivier Giroud sblocca la Finale di Europa League fra Chelsea e Arsenal: il bomber francese realizza uno splendido gol di testa in tuffo Dopo un primo tempo avaro di grandi occasioni, la Finale di Europa League fra Chelsea e Arsenal si sblocca nei primi minuti della ripresa. Ci pensa il grande ex di turno, Olivier Giroud che apre le marcature con uno splendido colpo di testa in ‘volo d’angelo’ che batte Petr Cech. GOAL! ...

Mercato Chelsea bloccato : cambia il futuro di Higuain : Mercato Chelsea- Come rivelato negli ultimi giorni, il Mercato del Chelsea sarà bloccato in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Una svolta che potrebbe complicare il futuro di Gonzalo Higuain, il quale potrebbe non essere riscattato dal club londinese e far ritorno alla Juventus. Uno scenario piuttosto interessante, il quale potrebbe riconsegnare l’argentino ai […] More

Chelsea - mercato bloccato ma ecco perché Higuain può rimanere : TORINO - ' Non sarà facile per il Chelsea l'anno prossimo '. Questo il lapidario commento di Maurizio Sarri alla vigilia della semifinale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte a Stamford ...

Mercato bloccato per il Chelsea - ma i blues non ci stanno : “faremo ricorso al Tas” : Il Chelsea non ci sta! I blues pronti a presentare ricorso al Tas contro la decisione della FIFA Il Chelsea ha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che “ricorrerà al Tas di Losanna” contro la decisione del comitato dall’appello della Fifa di bloccargli il Mercato in entrata nelle prossime due sessioni per violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni. Nel comunicato il club di Stamford ...

Chelsea - la Fifa boccia il ricorso : mercato bloccato per due sessioni : ZURIGO - Nessuno sconto, il Chelsea non potrà fare mercato in entrata per le prossime due sessioni. Una tegola non da poco per la formazione di Maurizio Sarri, alle prese con le tantissime richieste ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia 1-1 ed Eintracht-Chelsea 1-0 in DIRETTA : Lacazette riporta in parità i Gunners! Jovic sblocca la gara a Francoforte! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...